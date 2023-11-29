嗶哩嗶哩（9626）公布第三季業績，期內淨虧損按年收窄22%至13億元（人民幣、下同），經調整淨虧損亦按年收窄51%至8.64億元；日均活躍用戶（DAU）按年增加14%至1.028億。
集團上季淨營業額總額為58億元，按年持平；當中增值服務按年升17%至26億元；廣告收入升21%至16億元；移動遊戲收入按年減少33%至9.92億元；IP衍生品及其他亦按年減少23%至5.8億元。
集團表示，由於移動遊戲收入低於預期，料全年淨營業總額至225億至235億元，與第二季預測一致。
嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，第三季的用戶數量及活躍度均實現出色的增長，日活躍用戶已突破一億大關，日均使用時長亦升至100分鐘創歷史新高。集團通過將廣告和直播整合到內容生態，持續強化商業化效率，推動廣告收入和增值服務收入分別按年增長21%及17%。
嗶哩嗶哩今日收市報101元，跌3.2%，績後美股（美：BILI）盤前暫報12.93美元，跌3.07%。
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