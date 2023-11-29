美國去年起加息，港元流動性相應下降抽高港元拆息，摩通料至明年下半年美國開始減息，港元拆息通常會較後跟隨下跌，港匯在明年下半年回到7.8以上。今年高息環境拖累本港資產市場表現，該行股票分析師維持審慎看法，而未來6個月本港樓價將下跌5%至10%，與上月預測相同。

本港第三季私人消費開支經季節性調整按季跌0.8%，摩通指內地訪港旅客少於預期，港人外遊快速增長拖累本地消費。2018年內地訪港旅客佔整體旅客78%，截至今年第三季內地旅客僅恢復至疫前的66.2%，恢復趨勢在8月以後放緩，數字在10月降至58%。

摩通預期，內地居民收入增長將與GDP增速保持一致，明年家庭儲蓄率將再下降1至2個百分點，料內地訪客雖然恢復速度較慢但仍會繼續，不過港人外遊趨勢在短期內不太可能逆轉。

外需疲弱拖累今年本港淨出口，摩通預計未來內地商品出口數量下跌，但在價格下跌影響消退下，以美元計價的出口額料有低單位數字增長，應對有利香港外貿活動。不過，全球供應鏈轉移或繼續對香港商品貿易產生壓力，預計今年商品和服務淨出口拖累本港GDP2.9%，明年則收窄至拖累0.2個百分點。

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