按季度計，世華的出版及印刷部門位於馬來西亞的業務盈利按年減少至2.1萬美元；香港及台灣的業務則由盈轉虧，虧損183.5萬美元；北美業務的虧損則收窄至98.3萬美元。綜合計算出版及印刷部門季內錄得虧損279.7萬美元，由盈轉虧，主要受到營業額下跌14%至2824.7萬美元所拖累。旅遊部門雖然業務量未回復至疫情前，但是已經扭虧為盈，賺72.8萬美元。

世華指，由於航空公司已恢復大部分航班且旅遊需求依然強勁，除非出現任何不可預見情況，其預期旅遊業務將繼續改善。為改善出版及印刷分部表現，其將繼續嚴格監控其成本，同時加大力度向客戶推廣更多跨平台媒體解決方案。

上半年度方面，世華位於馬來西亞、香港及台灣，和北美地區的出版及印刷業務均現虧損，分別達86.5萬美元、312.7萬美元及188.7萬美元，合計該部門虧損達587.9萬美元。集團指，該部門受到廣告商憂慮全球經濟可能出現衰退，更加審慎管理廣告開支影響，致期內營業額既跌10.8%至5500.7萬美元，並錄得虧損。至於旅遊部門則受惠於全球旅遊業反彈，旗下北美旅遊業務的東南亞客戶入境旅遊團增加，以及香港業務的歐洲及中國出境旅遊團增加等因素帶動，扭虧為盈，賺108.2萬美元。

此外，世華宣布，旗下全資附屬南洋報業控股以75.3萬美元或350萬馬幣，出售馬來西亞檳城的兩層物業予大股東張曉卿等家族成員為首之公司。有關交易料於明年首季完成，集團估計會錄得約158.19萬馬幣收益，套現所得會用作一般營運資金。

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