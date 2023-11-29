新興光學（0125）公布截至9月底止中期業績，虧損擴大至約200萬元，集團表示，原始設計製造（ODM）業務仍受全球經濟下行、歐洲及美國通脹壓力上升嚴重抑制該等國家的消費品市場需求，以及俄烏持續的武力衝突的不利影響；派中期特別息1.5仙。
期內收入為3.51億元，按年跌5.93%；毛利為5101萬元，按年跌5.34%；毛利率為14.52%，按年升0.09個百分點。
期內ODM業務收入為2.47億元，按年跌15.7%，其中歐洲及美國地區ODM營業額，分別按年跌18.02%及15%。集團解釋，兩地客戶仍受居高不下的通脹率及持續的加息預期的不利影響，大大削弱了該等地區消費者的購買力以及消費者的信心，令該區客戶於作出購買決策時變得極其謹慎。
新興光學期內眼鏡分銷業務收入為1.03億元，按年大升32.05%。集團表示，亞洲多個國家的社交及旅行限制放寬，令品牌眼鏡分銷業務受惠於亞洲國家經濟持續回暖。
新興光學展望，受高通脹、多輪潛在加息、俄羅斯與烏克蘭之間持續的戰爭，以及近期加劇的以巴衝突將持續等因素拖累，將對各地區的消費者造成不利影響，預期不久將來眼鏡產品的市場需求將維持較大波動，料集團的投入價格及營運成本，將在一定時間內維持較高水平。
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