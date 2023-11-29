嘉利國際（1050）公布截至9月底止中期業績，股東應佔盈利減少21%至7345萬元，中期息1.5仙，盈利減少主要由於受全球經濟放緩，通 脹和高利率環境的影響導致市場需求減少，而融資成本的上升導致邊際利潤的下降，期內收入跌13%至14.39億元。
集團指，在這個充滿挑戰的商業氛圍中，客戶採購變得相對謹慎，訂單節奏亦隨之減緩，展望未來，面對地緣政治風險及持續的高息環境，全球經濟增長的不確定性正增加，這影響了終端客戶的資本投入，加上在中美貿易磨擦及晶片供應緊張的情況下，集團在下半年有必要採取更謹慎的發展策略和執行更嚴謹的財務管理。
儘管如此，在數字化轉型的推動下，伺服器產業發展相對穩定，特別是隨著人工智能(AI)領域的快速發展，集團已開始從若干品牌客戶取得AI相關的伺服器訂單，預計在2024年起交付。
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