集團期內收入約為6.42億元，按年跌5.7%；集團表示，全球政治和經濟不穩，以及美國收緊貨幣政策一直影響香港本地消費情緒和消費市場，導致今年首三季復蘇弱於預期，香港消費者信心依然抱審慎態度，營商環境預計仍將充滿挑戰。

截至今年9月30日，集團金融資產的公平值虧損收窄至667.4萬元，去年同期為虧損2125.1萬元；期內融資成本為2235.5萬元，按年升逾2.11倍，集團解釋，其銀行借貸從去年第2季度開始大幅增加，主要用於去年5月作收購附屬公司建築物之用。

按業務分部計，佔集團期內收入72.2%的產品業務銷售額達約4.63億元，按年跌6.09%；佔集團收入24.5%的營運服務銷售額達約1.57億元，按年跌5%，集團解釋，主要由於香港電訊市場競爭激烈所引致。

電訊數碼展望，國際地緣政治和經濟不明朗因素，以及美國實施的加息措施，導致香港經濟復甦的進度放緩。整體消費者信心依然謹慎，營商環境持續充滿挑戰；集團指，將審慎加強成本管理及提升整體營運效率。

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