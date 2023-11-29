電訊數碼（6033）公布截至9月底止中期業績，期內純利為5812萬元，按年升24.9%；集團解釋，純利上升源於9月份出售九龍灣物業，以及金融資產的公平值變動虧損，減少抵銷融資成本增加及政府補貼減少所致；集團每股盈利0.14元，不派中期息。
集團期內收入約為6.42億元，按年跌5.7%；集團表示，全球政治和經濟不穩，以及美國收緊貨幣政策一直影響香港本地消費情緒和消費市場，導致今年首三季復蘇弱於預期，香港消費者信心依然抱審慎態度，營商環境預計仍將充滿挑戰。
截至今年9月30日，集團金融資產的公平值虧損收窄至667.4萬元，去年同期為虧損2125.1萬元；期內融資成本為2235.5萬元，按年升逾2.11倍，集團解釋，其銀行借貸從去年第2季度開始大幅增加，主要用於去年5月作收購附屬公司建築物之用。
按業務分部計，佔集團期內收入72.2%的產品業務銷售額達約4.63億元，按年跌6.09%；佔集團收入24.5%的營運服務銷售額達約1.57億元，按年跌5%，集團解釋，主要由於香港電訊市場競爭激烈所引致。
電訊數碼展望，國際地緣政治和經濟不明朗因素，以及美國實施的加息措施，導致香港經濟復甦的進度放緩。整體消費者信心依然謹慎，營商環境持續充滿挑戰；集團指，將審慎加強成本管理及提升整體營運效率。
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