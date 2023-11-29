moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

英國高等法院就LME取消鎳合約的司法覆核判港交所全面勝訴

港交所（0388）公布，英國高等法院於周三（29日），就有關倫敦金屬交易所（LME）去年3月取消鎳合約交易決定的司法覆核作出判決，港交所獲法院判全面勝訴。

港交所指，其全資附屬公司LME和LME Clear，於去年6月，在Elliott及Jane Street（統稱原告人）分別提出的申索中成為被告人。相關申索提交予英國高等法院，申索主要挑戰LME有關取消原告人聲稱於去年3月8日或之後執行的鎳合約交易的決定。

有關司法覆核的審訊於6月進行，期間法院聽取各方就有關決定，根據公法是否不合法或構成侵犯原告人的人權所提交的陳詞。

法院於周三(29日)就司法覆核作出判決，港交所獲法院判全面勝訴。

LME歡迎法院作出判決確認有關決定的合法性。LME將繼續採取必要和適當的措施，確保市場有序運作，促進旗下市場長遠健康發展，提升市場效率及韌性。

其他報道

新興光學中期虧損擴大至200萬 派特別息1.5仙

世華上半年虧損491.4萬美元

摩通降今年本港經濟增長至3.3% 明年料增3%

嗶哩嗶哩第三季經調整淨虧損收窄至8.64億人幣 盤前跌逾3%

美國金沙大股東售4.4%股權涉20億美元  傳洽購達拉斯牛仔

包浩斯中期盈利跌四成 不派息

六福中期多賺43% 中期息增三成至0.72元

萬華媒體第二季虧損725萬元   與合作伙伴拓人工智能應用新業務

知乎第三季經調整淨虧損收窄至2.3億人幣

德永佳半年少賺六成 中期息削半派5仙

金管局對CA Indosuez(Switzerland)香港分行罰款350萬元

維珍妮中期少賺66%至1.07億 中期息3.5仙

上海商業銀行：12月1日起所有分行員工將換上全新環保制服

全日沽空金額增13% 比率降至14% 美團沽空增12倍

匯豐下月初再推街頭招聘路演 招聘客戶經理

中港照相中期多賺1.35倍 不派息

和電暑假期間漫遊業務回復疫前八至九成

恒指收市跌360點 失17000點關 美團大成交跌12%見3年低

第三季永久離港提取強積金錄2213宗 按季增19%

紐時：中國疫後資金大舉外流 規模料達數千億美元

沙特PIF購倫敦希思路機場10%

比亞迪：芒格是當代最偉大的投資家之一 2008年有幸得其認可

蘋果據報準備退出與高盛的信用卡協議

內銀券商續支持民營房企發債