港交所（0388）公布，英國高等法院於周三（29日），就有關倫敦金屬交易所（LME）去年3月取消鎳合約交易決定的司法覆核作出判決，港交所獲法院判全面勝訴。
港交所指，其全資附屬公司LME和LME Clear，於去年6月，在Elliott及Jane Street（統稱原告人）分別提出的申索中成為被告人。相關申索提交予英國高等法院，申索主要挑戰LME有關取消原告人聲稱於去年3月8日或之後執行的鎳合約交易的決定。
有關司法覆核的審訊於6月進行，期間法院聽取各方就有關決定，根據公法是否不合法或構成侵犯原告人的人權所提交的陳詞。
法院於周三(29日)就司法覆核作出判決，港交所獲法院判全面勝訴。
LME歡迎法院作出判決確認有關決定的合法性。LME將繼續採取必要和適當的措施，確保市場有序運作，促進旗下市場長遠健康發展，提升市場效率及韌性。
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