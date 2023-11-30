道瓊斯工業平均指數收漲13點，升幅0.04%，報35430點。標普500指數收跌4點，跌幅0.1%，報4550點。納斯達克綜合指數收跌23點，或0.17%，報14258點。

Salesforce升2.41%，報230.35美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻35點，而聯合健康跌1.03%，報534.98元，拖累道指36點。

科技股方面，蘋果收市報189.37元，跌0.54%，谷歌母公司Alphabet收市報134.99元，跌1.61%，亞馬遜收市報146.32元，跌0.48%，Facebook收市報332.2元，跌2%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.46%，報459點。德國DAX指數收漲1.09%，報16166點；法國CAC 40指數漲0.25%，報7267點；英國富時100指數收跌0.43%，報7423點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.3%，報6457點。

美國2年期債息曾跌最多2.7%，低見4.6063厘，是7月13日4.6051厘後最低。收市報4.6455厘，是7月13日後收市新低，當日報4.6303厘。連跌3日，累計跌0.303厘，對上一次連跌3日是10月23日。

美國10年期債息曾跌最多1.65%，低見4.2494厘，是9月14日4.2169厘後最低。收市報4.2552厘，是9月13日後收市新低，當日報4.2485厘。連跌3日，累計跌0.2113厘，對上一次連跌3日是11月20日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至35.512基點，是11月9日34.466基點後最窄。收市報39.234基點，是11月15日後收市最窄，當日報38.257基點。連續兩日收窄，累計11.13基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至119.265基點，是9月19日119.748基點後最闊。收市報115.149基點，是9月18日後收市最闊，當日報116.27基點。

道指曾升最多0.46%，高見35579.13點，是8月1日35679.13點後最高。收市報35430.42點，是8月7日後收市新高，當日報35473.13點。連升2日，累計升96.95點，對上一次連升2日是11月24日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是11月27日。

標指曾跌最多0.17%，低見4547.15點，是11月28日4540.51點後最低。收市報4550.58點，是11月27日後收市新低，當日報4550.43點。

納指曾跌最多0.24%，是11月28日後最大跌幅，低見14247.89點，是11月28日14195.72點後最低。收市報14258.49點，是11月27日後收市新低，當日報14241.02點。

其他報道

北水增持南方恆生科技 減持國美