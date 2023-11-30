個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.1%，折合報317.3元；阿里巴巴（9988）升0.19%，折合報72.84元；美團（3690）跌0.13%，折合報90.33元；匯控（0005）跌0.24%，折合報59.36元；建行（0939）跌0.97%，折合報4.44元。

道期現升0.233%；標期現升0.05%；納期現升0.14%。日本東證指數現跌0.15%；韓國KOSPI指數現跌0.33%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.05%。

VIX指數隔晚升2.28%或0.29點，報12.98點。

紐油現跌0.21%或0.17美元，報77.69美元；布油現升1.73%或1.41美元，報83.1美元；金價現升0.07%或1.54美元，報2045.78美元；LME 銅期貨隔晚跌0.67%或57.5美元，報8415.5美元。美國10年期債息現跌0.18%或0.0077厘，報4.2475厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，石藥（1093）、醫思健康（2138）、進智公共交通（0077）、泛海集團（0129）、泛海酒店（0292）、SINCEREWATCH HK（0444）、歐化（1711）、皓天財經集團（1260）、TAI CHEUNG HOLD（0088）、中國置業（0736）等。

阿布達比投資局據報擬競購電盈（0008）10億美元光纖業務股權。

聯想控股（3396）旗下佳沃集團豁免子公司近18億人幣債務本息。

專業旅運（1235）半年扭虧賺161萬。

蓮和醫療（0928）配售集資950萬，擬拓帝王池白酒銷售渠道。

永義（1218）中期虧損增1.8倍至7054萬不派息。

遠展（0035）中期盈利減近六成至2.32億派息維持4仙。

遠東酒店（0037）中期盈轉虧蝕775萬。

保誠（2378）推出大灣區跨境癌症治療服務方案。

毛記葵涌（1716）中期虧損收窄至200萬元，續不派息。

電訊數碼（6033）中期純利升24.9%，不派中期息。

英國高等法院就LME取消鎳合約的司法覆核判港交所（0388）全面勝訴。

嘉利集團（1050）半年少賺21%，下半年執行更嚴謹財務管理。

新興光學（0125）中期虧損擴大至200萬，派特別息1.5仙。

世華（0685）上半年虧損491.4萬美元。

嗶哩嗶哩第三季經調整淨虧損收窄至8.64億人幣，盤前跌逾3%。

包浩斯（0483）中期盈利跌四成，不派息。

六福（0590）中期多賺43%，中期息增三成至0.72元。

萬華媒體（0426）第二季虧損725萬元 ， 與合作伙伴拓人工智能應用新業務。

知乎（2390）第三季經調整淨虧損收窄至2.3億人幣。

德永佳（0321）半年少賺六成，中期息削半派5仙。

維珍妮（2199）中期少賺66%至1.07億，中期息3.5仙。

中港照相（1123）中期多賺1.35倍，不派息。

和電（0215）暑假期間漫遊業務回復疫前八至九成。

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