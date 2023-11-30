恒指今早低開8點或0.05%，報16985點，大市成交金額21億元；國指今早高開1點或0.03%，報5820點。恒生科技指數開市報3904點，跌0.16%。非必需消費品、金融、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為8.3%，下跌為4.48%，無升跌為87.21%。
美團（3690）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、騰訊（0700）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌41隻升，15隻下跌，24隻無升跌。中升（0881）升2.43%，報18.56元，是升幅最大的藍籌，申洲國際（2313）跌3.85%，報75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股18隻升，7隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報74.6元，升1.57%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）見52周低92.7元，開市報92.7元，跌8.22%。
恒指10天線(17502.88點)跌穿50天線(17525.53點)。科指10天線(4011.31點)跌穿20天線(4012.55點)，指數跌穿50天線(3894.91點)。
中金（3908）據報要求分析員不唱淡、不炫富開市報12.32元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，石藥（1093）開市報7.06元，升0.86%。醫思健康（2138）無成交，報2.11元。進智公共交通（0077）無成交，報0.64元。泛海集團（0129）無成交，報0.455元。泛海酒店（0292）無成交，報0.09元。SINCEREWATCH HK（0444）無成交，報0.039元。歐化（1711）無成交，報0.106元。皓天財經集團（1260）無成交，報0.184元。TAI CHEUNG HOLD（0088）開市報3.2元，無升跌。中國置業（0736）無成交，報0.162元。
阿布達比投資局據報擬競購電盈（0008）10億美元光纖業務股權。開市報3.97元，無升跌。
聯想控股（3396）旗下佳沃集團豁免子公司近18億人幣債務本息。開市報6.75元，升0.3%。
專業旅運（1235）半年扭虧賺161萬。無成交，報0.15元。
蓮和醫療（0928）配售集資950萬，擬拓帝王池白酒銷售渠道。開市報0.08元，升14.29%。
永義（1218）中期虧損增1.8倍至7054萬不派息。無成交，報3.6元。
遠展（0035）中期盈利減近六成至2.32億派息維持4仙。開市報1.38元，無升跌。
遠東酒店（0037）中期盈轉虧蝕775萬。開市報0.84元，升1.2%。
保誠（2378）推出大灣區跨境癌症治療服務方案。無成交，報86.35元。
毛記葵涌（1716）中期虧損收窄至200萬元，續不派息。無成交，報0.46元。
電訊數碼（6033）中期純利升24.9%，不派中期息。無成交，報1.12元。
英國高等法院就LME取消鎳合約的司法覆核判港交所（0388）全面勝訴。開市報280.2元，升0.21%。
嘉利集團（1050）半年少賺21%，下半年執行更嚴謹財務管理。開市報0.55元，跌1.79%。
新興光學（0125）中期虧損擴大至200萬，派特別息1.5仙。無成交，報0.73元。
世華（0685）上半年虧損491.4萬美元。無成交，報0.21元。
嗶哩嗶哩（9626）第三季經調整淨虧損收窄至8.64億人幣，盤前跌逾3%。見52周低92.7元，開市報92.7元，跌8.22%。
包浩斯（0483）中期盈利跌四成，不派息。開市報0.52元，跌5.45%。
六福（0590）中期多賺43%，中期息增三成至0.72元。開市報20.75元，升2.22%。
萬華媒體（0426）第二季虧損725萬元，與合作伙伴拓人工智能應用新業務。無成交，報0.064元。
知乎（2390）第三季經調整淨虧損收窄至2.3億人幣。見52周低14.6元，開市報14.6元，跌4.07%。
德永佳（0321）半年少賺六成，中期息削半派5仙。見52周低1.01元，開市報1.01元，跌0.98%。
維珍妮（2199）中期少賺66%至1.07億，中期息3.5仙。無成交，報2.2元。
中港照相（1123）中期多賺1.35倍，不派息。無成交，報0.153元。
和電（0215）暑假期間漫遊業務回復疫前八至九成。無成交，報1.03元。
破頂股包括，香港潮商集團（2322）創52周高，見0.94元，開市報0.94元，無升跌；中國安儲能源（2399）創52周高，見0.62元，開市報0.62元，升1.64%。
創52周低，其中包括，長實集團（1113）低見37.7元，開市報37.7元，跌1.18%；美團（3690）低見88元，開市報88元，跌2.71%；微博－ＳＷ（9898）低見86元，開市報86元，跌4.02%；嗶哩嗶哩（9626）低見92.7元，開市報92.7元，跌8.22%；招商銀行（3968）低見27.2元，開市報27.2元，跌0.55%；北京北辰實業股份（0588）低見0.72元，開市報0.72元，跌1.37%；星謙發展（0640）低見0.6元，開市報0.6元，無升跌；美聯集團（1200）低見0.51元，開市報0.51元，無升跌；知乎－Ｗ（2390）低見14.6元，開市報14.6元，跌4.07%。
異動股
上升異動股，包括，蓮和醫療（0928）開市報0.08元，升14.29%；譽宴（1483）開市報1.29元，升14.16%；志道國際（1220）開市報0.089元，升14.1%；亞倫國際（0684）開市報1.16元，升12.62%；新晨動力（1148）開市報0.325元，升12.07%；象興國際（1732）開市報0.166元，升11.41%；天機控股（1520）開市報0.17元，升9.68%；中駿集團（1966）開市報0.215元，升8.59%；思派健康（0314）開市報7.47元，升6.71%。
下跌異動股，包括，PACIFIC LEGEND（8547）開市報0.265元，跌8.62%；冠軍科技集團（0092）開市報0.1元，跌8.26%；嗶哩嗶哩（9626）見52周低92.7元，開市報92.7元，跌8.22%；龍皇集團（8493）開市報0.14元，跌7.89%；寶龍地產（1238）開市報0.74元，跌6.33%；ＢＣ科技集團（0863）開市報9.35元，跌5.84%；萬勵達（8482）開市報0.099元，跌5.71%；包浩斯（0483）開市報0.52元，跌5.45%。
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