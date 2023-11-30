恒指今早低開8點或0.05%，報16985點，大市成交金額21億元；國指今早高開1點或0.03%，報5820點。恒生科技指數開市報3904點，跌0.16%。非必需消費品、金融、衛生保健、實業股推低大市。上升股份比例為8.3%，下跌為4.48%，無升跌為87.21%。