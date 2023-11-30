非製造業商務活動指數從上月的50.6下降至50.2，亦差過預期的50.9。數字為2022年12月後新低，當日報41.6。

11月份綜合產出指數從上月的50.7下降至50.4，是2022年12月後新低，當日報42.6。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，經濟景氣水準穩中有緩，回升向好基礎仍需鞏固。11月，受部分製造業業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響，製造業PMI略低於上月0.1個百分點。非製造業商務活動指數仍高於臨界點，非製造業擴張步伐放緩。綜合PMI仍高於臨界點，顯示我國企業生產經營活動整體持續擴張。

全文如下

2023年11月30日國家統計局服務業調查中心與中國物流與採購聯合會發布了中國採購經理指數。對此，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河進行了解讀。

11月，製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數及綜合PMI產出指數分別為49.4%、50.2%及50.4%，較上月下降0.1、0.4及0.3個百分點，我國經濟景氣水準穩中有緩，回升向好基礎仍需鞏固。

一、製造業採購經理指數與上月基本持平

11月，受部分製造業業進入傳統淡季，以及市場需求不足等因素影響，製造業PMI略低於上月0.1個百分點。

（一）生產指數持續擴張。生產指數為50.7%，較上月下降0.2個百分點，仍維持在臨界點以上。從業界來看，金屬製品、通用設備、鐵路船舶航太設備等產業生產指數均高於55.0%，相關產業生產維持較快增長；紡織、石油煤炭及其他燃料加工、化學纖維及橡膠塑膠製品等產業均低於臨界點，生產活動放緩。

（二）新訂單指數基本持平。新訂單指數為49.4%，較上月略降0.1個百分點。從業界來看，醫藥、汽車、鐵路船舶航太設備等產業新訂單指數均高於53.0%，相關產業市場需求較快釋出。同時調查結果顯示，製造業企業中反映市場需求不足的企業佔比超六成，市場需求不足仍是當前製造業恢復發展面臨的首要困難。

（三）大型企業PMI保持擴張。大型企業PMI為50.5%，較上月下降0.2個百分點，連續6個月維持在擴張區間，今年5月以來大型企業生產指數和新訂單指數始終位於臨界點以上，大型企業產需持續釋放；中、小型企業PMI分別為48.8%及47.8%，景氣水準仍偏弱。

（四）新動能較快增長。從重點產業來看，高技術製造業PMI為51.2%，較上月上升2.0個百分點，重返擴張區間；設備製造業PMI為51.6%，較上月上升0.9個百分點，產業擴張加速。高耗能產業PMI為47.3%，景氣水準有所回落。

（五）企業信心繼續向好。生產經營活動預期指數為55.8%，較上月上升0.2個百分點，繼續位於較高景氣區間，製造業企業對市場發展前景整體保持樂觀。從業界來看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品、汽車等產業生產經營活動預期指數均位於59.0%以上較高景氣區間，企業對產業發展預期穩定向好。

二、非製造業商務活動指數處於擴張區間

11月，非製造業商務活動指數為50.2%，較上月下降0.4個百分點，仍高於臨界點，非製造業擴張步伐放緩。

（一）服務業景氣水準回落。受假期效應消退等因素影響，服務業商務活動指數為49.3%，較上月下降0.8個百分點，服務業市場活躍度回落。從業界來看，與居民出遊和消費密切相關的服務業上月受國慶假期帶動形成較高基數，本月指數高位回調，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等行業商務活動指數回落；電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務等產業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間，業務總量增長較快。從市場預期來看，業務活動預期指數為59.3%，較上月上升1.8個百分點，顯示多數服務業企業對未來產業恢復發展信心較強。

（二）建築業擴張加快。建築業商務活動指數為55.0%，較上月上升1.5個百分點，上升至較高景氣區間，建築業施工進度持續加速。從市場預期來看，業務活動預期指數為62.6%，在高位景氣區間持續上行，建築業企業對近期市場發展信心穩中有升。

三、綜合PMI產出指數有所回落

11月，綜合PMI產出指數為50.4%，較上月下降0.3個百分點，仍高於臨界點，顯示我國企業生產經營活動整體持續擴張。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為50.7%及50.2%。

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