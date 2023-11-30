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OpenAI：微軟作為無投票權觀察員加入新董事會

OpenAI宣布，Sam Altman已正式恢復執行長職務，另外，微軟將作為無投票權的觀察員加入新董事會，Mira Murati再度擔任首席技術官。

新董事會成員目前包括Salesforce Inc.前聯席執行長Bret Taylor，他將出任董事會主席；前美國財政部長薩默斯；前董事會成員、問答網站Quora Inc.的執行長Adam D’Angelo。董事們的主要任務之一是建立一個新的常設董事會。

Altman表示，常設董事會將「很快」選出。董事會人數方面，他表示將在現有基礎上「大幅擴大」。至於會否重新加入董事會，Altman說這「不是當務之急」。

OpenAI的首席科學家兼聯合創始人Ilya Sutskever是當初解雇Altman的原董事會成員之一。Altman稱Sutskever不會再擔任董事會成員，但公司正在就「他如何繼續在OpenAI展開工作進行討論」。

 

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