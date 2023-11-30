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港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止9連升

港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止9連升，跌14.27點子至5.51673%，是11月24日後最低，當日報5.37941%。

港元現報7.8089元貶值46點子，曾貶值最多66點子，報7.8109元，亦曾升值最多20點子，報7.8023元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌46.5點子至4.21548%，是10月25日後最低；1星期HIBOR跌21.64點子至5.12905%，是11月17日後最低；2星期HIBOR跌21.08點子至5.15643%，是11月20日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌12.03點子至5.61054%，是11月22日後最低；6個月期HIBOR跌9.67點子至5.55185%，是11月20日後最低；12個月期HIBOR跌10.03點子至5.55185%，是11月20日後最低。

美元指數現報102.785升值0.02點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.46283%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.1273%，連續8日擴闊，利差是2022年12月21日後最闊，當日差距為0.2627%。

對上一次連續8日擴闊，是2023年6月16日，當日利差報-0.1888%。

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