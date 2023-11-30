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恒指半日反覆倒升30點 科指跌0.5% 北水終止連續2日流出 嗶哩嗶哩跌11%

內地PMI回落兼遜預期，港股A股先跌後反覆回升，半日重上17000點。恒指今早低開8點，高位升71點，低位跌130點，高低波幅202點。通訊服務、能源、信息技術股推動大市。上升股份比例為27.13%，下跌為22.33%，無升跌為50.52%。

恒指半日升30點或0.18%，報17024點，大市成交金額519億元；國指升23點或0.41%，報5842點。恒生科技指數收報3888點，跌0.55%。

藍籌股成交金額238.47億元，佔大市成交45.94%；科指成份股成交金額141.79億元，佔大市成交27.31%；國指成份股成交金額198.9億元，佔大市成交38.32%。

24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.65億港元，佔大市成交的0.13%。

窩輪及牛熊證成交金額減少27.38%，至81.16億元，佔大市成交15.63%。牛熊證成交金額36.26億元，減少31.63%；窩輪成交金額44.9億元，減少23.55%。

騰訊（0700）、美團（3690）、中移動（0941）貢獻恒指較多。友邦（1299）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）拖累大市。

藍籌56隻升，21隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.63%，收報15.82元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌3.03%，收報4.48元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報323.2元，升1.96%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）見52周低87.6元，收報89.75元，跌11.14%。

恒指10天線(17506.81點)跌穿50天線(17526.31點)。科指10天線(4009.74點)跌穿20天線(4011.77點)，指數跌穿50天線(3894.59點)。

北水南下合計淨流入6.56億元，終止連續2日流出。南水北上合計淨流入20.98億元人民幣，終止連續1日流出。

IFR：市場疲軟 極氪暫停美國IPO。吉利（0175）見52周低8.46元，收報8.57元，跌2.17%。

中金（3908）據報要求分析員不唱淡、不炫富收報12.48元，升1.3%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，石藥（1093）收報7.06元，升0.86%。醫思健康（2138）見52周低2.02元，收報2.09元，跌0.95%。進智公共交通（0077）收報0.64元，無升跌。泛海集團（0129）收報0.455元，無升跌。泛海酒店（0292）收報0.08元，跌11.11%。SINCEREWATCH HK（0444）收報0.039元，無升跌。歐化（1711）見52周低0.103元，收報0.103元，跌2.83%。皓天財經集團（1260）收報0.185元，升0.54%。TAI CHEUNG HOLD（0088）收報3.2元，無升跌。中國置業（0736）收報0.165元，升1.85%。

阿布達比投資局據報擬競購電盈（0008）10億美元光纖業務股權。收報3.95元，跌0.5%。

聯想控股（3396）旗下佳沃集團豁免子公司近18億人幣債務本息。見52周低6.6元，收報6.78元，升0.74%。

專業旅運（1235）半年扭虧賺161萬。收報0.15元，無升跌。

蓮和醫療（0928）配售集資950萬，擬拓帝王池白酒銷售渠道。收報0.078元，升11.43%。

永義（1218）中期虧損增1.8倍至7054萬不派息。收報3.6元，無升跌。

遠展（0035）中期盈利減近六成至2.32億派息維持4仙。收報1.38元，無升跌。

遠東酒店（0037）中期盈轉虧蝕775萬。收報0.85元，升2.41%。

保誠（2378）推出大灣區跨境癌症治療服務方案。收報84.25元，跌2.43%。

毛記葵涌（1716）中期虧損收窄至200萬元，續不派息。收報0.46元，無升跌。

電訊數碼（6033）中期純利升24.9%，不派中期息。收報1.12元，無升跌。

英國高等法院就LME取消鎳合約的司法覆核判港交所（0388）全面勝訴。收報278.6元，跌0.36%。

嘉利集團（1050）半年少賺21%，下半年執行更嚴謹財務管理。收報0.53元，跌5.36%。

新興光學（0125）中期虧損擴大至200萬，派特別息1.5仙。收報0.73元，無升跌。

世華（0685）上半年虧損491.4萬美元。收報0.21元，無升跌。

嗶哩嗶哩（9626）第三季經調整淨虧損收窄至8.64億人幣，盤前跌逾3%。見52周低87.6元，收報89.75元，跌11.14%。

包浩斯（0483）中期盈利跌四成，不派息。見52周低0.455元，收報0.46元，跌16.36%。

六福（0590）中期多賺43%，中期息增三成至0.72元。收報21.8元，升7.39%。

萬華媒體（0426）第二季虧損725萬元，與合作伙伴拓人工智能應用新業務。收報0.064元，無升跌。

知乎（2390）第三季經調整淨虧損收窄至2.3億人幣。見52周低13.68元，收報13.98元，跌8.15%。

德永佳（0321）半年少賺六成，中期息削半派5仙。見52周低1.01元，收報1.02元，無升跌。

維珍妮（2199）中期少賺66%至1.07億，中期息3.5仙。收報2.2元，無升跌。

中港照相（1123）中期多賺1.35倍，不派息。收報0.153元，無升跌。

和電（0215）暑假期間漫遊業務回復疫前八至九成。見52周低1.02元，收報1.03元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，力盟科技（2405）創上市新高，見7.27元，收報6.95元，跌1.7%；昇能集團（2459）創上市新高，見6.39元，收報6.28元，升1.29%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.14元，收報24.14元，升0.33%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8586.9元，收報8586.9元，升0.19%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1091.6元，收報1091.3元，升0.06%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.39元，收報10.39元，升0.58%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1032.35元，收報1032.35元，升0.09%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.088元，收報3.086元，升0.33%；新東方（9901）創52周高，見62.5元，收報62.4元，升1.13%；萬洲（0288）創52周高，見5.02元，收報4.99元，升1.63%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.85元，收報4.85元，升4.53%；萬洲國際（0288）創52周高，見5.02元，收報4.99元，升1.63%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.28元，收報0.275元，升5.77%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.5元，升0.67%；中電光谷（0798）創52周高，見0.47元，收報0.46元，跌1.08%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.091元，收報0.09元，升21.62%；志道國際（1220）創52周高，見0.1元，收報0.09元，升15.38%；萬成集團股份（1451）創52周高，見0.86元，收報0.86元，升7.5%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.02元，收報4.99元，升1.63%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，第一服務（2107）低見0.226元，收報0.226元，跌4.24%；華南城（1668）低見0.365元，收報0.365元，跌1.35%；僑雄國際（0381）低見0.089元，收報0.094元，無升跌；中國高精密（0591）低見0.13元，收報0.133元，跌4.32%；木薯資源（0841）低見0.121元，收報0.13元，跌7.14%；瑞安建業（0983）低見0.65元，收報0.68元，跌9.33%；中國水業集團（1129）低見0.107元，收報0.107元，跌10.08%；一元宇宙（1616）低見0.033元，收報0.039元，升5.41%；慕尚集團控股（1817）低見0.62元，收報0.7元，跌4.11%；秀商時代控股（1849）低見0.096元，收報0.096元，跌4.95%。

119隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.48元，收報2.52元，無升跌；越秀服務（6626）低見2.5元，收報2.58元，升1.18%；李寧（2331）低見20.9元，收報21.8元，升2.11%；特步（1368）低見4.45元，收報4.49元，跌1.54%；粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；海通證券（6837）低見4.16元，收報4.37元，跌0.68%；廣發証券（1776）低見9.36元，收報9.77元，升2.2%；中教控股（0839）低見4.9元，收報4.92元，跌1.8%；新濠國際發展（0200）低見5.03元，收報5.1元，跌0.2%；澳博（0880）低見2.27元，收報2.3元，跌1.29%。

異動股

上升異動股，包括，光正教育（6068）收報0.34元，升126.67%；恆和集團（0513）收報0.385元，升75%；實力建業（0519）收報0.081元，升37.29%；百德國際（2668）收報0.047元，升34.29%；遠見控股（0862）收報0.039元，升30%；宏海控股集團（8020）收報0.049元，升28.95%；融科控股（2323）收報0.023元，升27.78%；成實外教育（1565）收報0.157元，升27.64%；望塵科技控股（2458）收報5.75元，升25%。

下跌異動股，包括，泰錦控股（8321）收報0.17元，跌20.19%；駿傑集團控股（8188）收報0.072元，跌18.18%；浙江永安（8211）收報0.037元，跌17.78%；新利軟件（8076）創上市新低，見0.013元，收報0.014元，跌17.65%；能源及能量環球（1142）收報0.43元，跌17.31%；力天影業（9958）收報1.04元，跌16.8%；豐德麗控股（0571）見52周低0.165元，收報0.225元，跌16.67%；愛得威建設集團（6189）創上市新低，見0.25元，收報0.355元，跌16.47%；包浩斯（0483）見52周低0.455元，收報0.46元，跌16.36%；國茂控股（8428）收報1.43元，跌15.88%。

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