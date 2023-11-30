公司解釋，盈利下跌因為來自香港政府保就業計劃的補貼減少約4340萬元、新設立服務點的營運槓桿暫時較低、通脹導致成本上升、折舊及攤銷開支增加、利率上升導致銀行借款利息開支增加約1700萬元所致。

期內銷售額為21.97億元，按年升17.7%，總收入增加12%至21.21億元，主要受今年初香港及中國內地之間恢復跨境旅遊後吸引內地遊客逐漸回流所帶動。

息稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年跌22.7%至2.09億元，惟與2023年財政年度下半年相比則錄得30.1%增長。除稅後淨溢按年跌79.6%至2140萬元，與2023年財政年度下半年相比則錄得10.8倍增長。

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