譚仔及三哥誠邀了3位澳洲消防員月曆猛男，包括來自澳洲布里斯班消防局的Brenden Purvis和Ricky Smith、以及來自墨爾本消防局的Michael Galanos，來港試食譚仔及三哥即將推出的全新「熱鍋」系列。

3位澳洲消防員更會行善籌款，市民只需捐20元給「大樹下善待動物庇護站」，即可與3位澳洲消防員合照或簽名。另外，市民晚上於譚仔金鐘/ 三哥中環分店任何惠顧，可以慈善價200元購買由3位消防員Brenden 、Michael 及Ricky親筆簽名的「2024年澳洲消防猛男慈善月曆」乙份。數量有限、售完即止。

據悉，Brenden 、Michael 及Ricky相當期待是次的香港之行，一來可以品嚐香港的地道美食，二來可以跟Fans見面及行善。他們說 ：「澳洲有唐人街及中餐館，所以也喜歡吃中菜，對港式美食當然不陌生。相當期待來香港試試正宗的譚仔及三哥米線。希望屆時大家的心也能如此『夠火』地歡迎我們，我們也樂意騷肌為大家『撲火』，哈哈。」

2024 澳 洲消防 員 月曆封面猛男 訪港行程

12 月 6 日 抵港 12 月 7 日 下午出席 譚仔雲南米線及譚仔三哥米線「熱鍋」系列發布會 12 月 8 日 落分店食「熱鍋」及籌款 11:45 - 12:45 譚仔雲南米線 MOKO 新世紀廣場分店 13:15 - 14:15 譚仔三哥米線太興廣場分店 18:45 - 19:30 譚仔雲南米線金鐘遠東金融中心分店 20:00 - 20:45 譚仔三哥米線中環威靈頓街分店 大樹下籌款及義賣活動 活動 1 ： 捐 $20 給「大樹下善待動物庇護站」，即可與三位 澳洲消防員 Brenden 、 Michael 及 Ricky 合照或簽名。 活動 2 ： 晚上於譚仔金鐘 / 三哥中環分店任何惠顧，可以慈善價 $200 購買由三位 澳洲消防員 Brenden 、 Michael 及 Ricky 親筆簽名的「 2024 年澳洲消防猛男慈善月曆」乙份。數量有限、售完即止。 以上善款將全數捐贈「大樹下善待動物庇護站」 12 月 9 日 離港

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