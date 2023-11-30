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譚仔國際：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 市民捐款予「大樹下善待動物庇護站」可合照

譚仔國際（2217）早前宣布與澳洲知名餐飲集團ST Group成立合營公司。集團旗下譚仔和譚仔三哥米線特別邀請2024澳洲消防員月曆封面猛男於12月6日起訪港三天，翌日（7日）率先試食全新「熱鍋」系列產品，並於12月8日「熱鍋」推出當天，親身落分店陪同一眾香港市民「撲火」食熱鍋，同時更會行警籌款，市民只需捐錢給「大樹下善待動物庇護站」，便能跟3位爆肌消防員合照或簽名。

譚仔及三哥誠邀了3位澳洲消防員月曆猛男，包括來自澳洲布里斯班消防局的Brenden Purvis和Ricky Smith、以及來自墨爾本消防局的Michael Galanos，來港試食譚仔及三哥即將推出的全新「熱鍋」系列。

3位澳洲消防員更會行善籌款，市民只需捐20元給「大樹下善待動物庇護站」，即可與3位澳洲消防員合照或簽名。另外，市民晚上於譚仔金鐘/ 三哥中環分店任何惠顧，可以慈善價200元購買由3位消防員Brenden 、Michael 及Ricky親筆簽名的「2024年澳洲消防猛男慈善月曆」乙份。數量有限、售完即止。

據悉，Brenden 、Michael 及Ricky相當期待是次的香港之行，一來可以品嚐香港的地道美食，二來可以跟Fans見面及行善。他們說 ：「澳洲有唐人街及中餐館，所以也喜歡吃中菜，對港式美食當然不陌生。相當期待來香港試試正宗的譚仔及三哥米線。希望屆時大家的心也能如此『夠火』地歡迎我們，我們也樂意騷肌為大家『撲火』，哈哈。」

 

2024洲消防月曆封面猛男訪港行程

126

抵港

127

下午出席 譚仔雲南米線及譚仔三哥米線「熱鍋」系列發布會

128

落分店食「熱鍋」及籌款

11:45 - 12:45 譚仔雲南米線MOKO 新世紀廣場分店

13:15 - 14:15 譚仔三哥米線太興廣場分店

18:45 - 19:30 譚仔雲南米線金鐘遠東金融中心分店

20:00 - 20:45 譚仔三哥米線中環威靈頓街分店

 

大樹下籌款及義賣活動

活動1

$20給「大樹下善待動物庇護站」，即可與三位澳洲消防員Brenden Michael Ricky合照或簽名。

活動2

晚上於譚仔金鐘/ 三哥中環分店任何惠顧，可以慈善價$200購買由三位澳洲消防員Brenden Michael Ricky親筆簽名的「2024年澳洲消防猛男慈善月曆」乙份。數量有限、售完即止。

以上善款將全數捐贈「大樹下善待動物庇護站」

129

離港

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