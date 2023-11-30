根據經濟學人智庫（EIU）發布《全球生活成本調查》顯示，新加坡今年再次被評為居住成本最高的城市，與蘇黎世並列榜首，香港則較去年跌一級，排名全球第五。
去年與東南亞國家並列第一的紐約，則與日內瓦並列第三位。是次為新加坡11年來第9次位居榜首，而蘇黎世則從去年的第6位躍升至榜首。
報告稱，由於政府對汽車數量的嚴格控制，新加坡的交通價格是全球最高。該國也是服裝、雜貨和酒類最昂貴的地方之一。
蘇黎世的排名上漲則反映了瑞士法郎的強勢以及食品雜貨、家庭用品和娛樂產品的高價。
平均而言，全球200多種常用商品和服務的價格以當地貨幣計算按年上漲7.4%，低過去年創紀錄的8.1%漲幅，但仍顯著高於2017至2021年的趨勢。
調查於今年8月14日至9月11日進行，比較了173個城市200多種產品和服務的價格。
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