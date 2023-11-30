去年與東南亞國家並列第一的紐約，則與日內瓦並列第三位。是次為新加坡11年來第9次位居榜首，而蘇黎世則從去年的第6位躍升至榜首。

報告稱，由於政府對汽車數量的嚴格控制，新加坡的交通價格是全球最高。該國也是服裝、雜貨和酒類最昂貴的地方之一。

蘇黎世的排名上漲則反映了瑞士法郎的強勢以及食品雜貨、家庭用品和娛樂產品的高價。

平均而言，全球200多種常用商品和服務的價格以當地貨幣計算按年上漲7.4%，低過去年創紀錄的8.1%漲幅，但仍顯著高於2017至2021年的趨勢。

調查於今年8月14日至9月11日進行，比較了173個城市200多種產品和服務的價格。

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