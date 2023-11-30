moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港生活成本全球排第五 新加坡蘇黎世居首

根據經濟學人智庫（EIU）發布《全球生活成本調查》顯示，新加坡今年再次被評為居住成本最高的城市，與蘇黎世並列榜首，香港則較去年跌一級，排名全球第五。

去年與東南亞國家並列第一的紐約，則與日內瓦並列第三位。是次為新加坡11年來第9次位居榜首，而蘇黎世則從去年的第6位躍升至榜首。

報告稱，由於政府對汽車數量的嚴格控制，新加坡的交通價格是全球最高。該國也是服裝、雜貨和酒類最昂貴的地方之一。

蘇黎世的排名上漲則反映了瑞士法郎的強勢以及食品雜貨、家庭用品和娛樂產品的高價。

平均而言，全球200多種常用商品和服務的價格以當地貨幣計算按年上漲7.4%，低過去年創紀錄的8.1%漲幅，但仍顯著高於2017至2021年的趨勢。

調查於今年8月14日至9月11日進行，比較了173個城市200多種產品和服務的價格。

其他報道

譚仔國際：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 市民捐款予「大樹下善待動物庇護站」可合照

【有片：埋身擊】內地股市仍然未顯著回升 後市或續受壓

半日沽空金額減7% 恒生中國企業沽空增128%

醫思健康半年少賺92% 中期息5仙

石藥集團首三季基本盈利升2%

恒指半日反覆倒升30點 科指跌0.5% 北水終止連續2日流出 嗶哩嗶哩跌11%

仁山優社：健康醫健中心為逾8萬名大灣區顧客提供服務

港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止9連升

OpenAI：微軟作為無投票權觀察員加入新董事會

蘋果Apple Card與高盛「分手」 據報轉向與Visa旗下Pismo合作

IFR：市場疲軟 極氪暫停美國IPO

英偉達黃仁勳：AI 料於5年內可匹敵人類

內地製造業PMI連續兩月低於50 11月跌兼遜預期 服務業更首次萎縮

恒指低開8點 10天線跌穿50天線 科指跌0.16% 跌穿50天線 嗶哩嗶哩跌8%

中金據報要求分析員不唱淡、不炫富

港股ADR跌69點 夜期高水115點 石藥、醫思健康、歐化等業績

阿布達比投資局據報擬競購電盈10億美元光纖業務股權

減息預期升 美債息續回落 道指續創3個月高 收市升13點

北水增持南方恆生科技 減持國美