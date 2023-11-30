目前，商業航班的可持續航空燃料混合比例上限為 50%。公司認為，包括是次試飛在內的飛行演示，將有助為未來採用 100%可持續航空燃料飛行的航班，於制定標準、資格認證及實際應用方面奠下基礎。是次 A380 飛行演示成功證明可持續航空燃料具備良好兼容性及性能，為一種安全可靠的燃料，同時亦為業界正在進行的評估提供寶貴的研究結果及數據，有助探討 100%可持續航空燃料對飛機性能的正面影響。

公司指，是次試飛採用的 100%即用型可持續航空燃料含有可再生芳香烴，其特性與傳統航空燃料非常相似。這是全球首次於 A380 客機上使用即用型可持續航空燃料，預計能與客機的現有系統完全兼容。該航班共使用了四噸可持續航空燃料，當中包括由 Neste 提供的 HEFA-SPK，以及由 Virent提供的 HDO-SAK。ENOC 亦於是次飛行演示中扮演關鍵角色，確保 HEFA-SPK 構成純淨的可持續航空燃料，並於演示開始前在其位杜拜國際機場的設施，將燃料與可持續航空煤油（SAK）混合。此外，ENOC 亦有為航班提供加油服務。

Airbus 公司企業傳訊及公司事務執行副總裁 Julie Kitcher 表示，「能夠見證阿聯酋航空以100%可持續航空燃料，執飛全球最大的 A380 客機，是一個別具意義的時刻。採用可持續航空燃料，是目前航空業界減低碳排放最有效的途徑，亦是近年世界各大航空公司大力推動的方案。要實現業界於 2050 年達致碳中和這目標，可持續航空燃油的應用是不可或缺的因素，同時亦需要整個業界的共同努力及支持。 Airbus 公司正致力於 2030 年前使我們所有飛機都能採用 100%可持續航空燃料，並與合作夥伴緊密合作，於未來數年拓展全球可持續航空燃料市場。Airbus 公司的使命是開創可持續的航空產業，以建立一個更安全及團結的世界，是次與阿聯酋航空的合作，正正是我們以行動實踐抱負的體現」。

其他報道

老虎證券推「零息、零手續費」新股認購優惠

香港生活成本全球排第五 新加坡蘇黎世居首

譚仔國際：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 市民捐款予「大樹下善待動物庇護站」可合照

【有片：埋身擊】內地股市仍然未顯著回升 後市或續受壓

半日沽空金額減7% 恒生中國企業沽空增128%

醫思健康半年少賺92% 中期息5仙

石藥集團首三季基本盈利升2%

恒指半日反覆倒升30點 科指跌0.5% 北水終止連續2日流出 嗶哩嗶哩跌11%