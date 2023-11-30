CFA協會推出全新氣候風險、估值與投資證書課程，為金融專業人士提供與氣候相關的投資專業知識，新課程分為5個不同單元，考生需完成約100小時的學習時間，完成後將可獲得證書。
CFA亞太區考試發展高級總監楊啟之表示，以往較為入門的氣候金融課程未能滿足市場需要，她留意到近年內氣候、可持續性，以及相關法規守則等議題備受關注，同時收到與投資有關專業人士意見回饋，因此推出全新、高階及與氣候有關的課程。
楊啟之續指，待考生完成5個單元後，考生將需進行一次考試，其考試模式與先前該會ESG投資資格證書相似。她亦提到，新課程雖為該會3個ESG氣候產品內最高階的課程，但其不設報讀先取條件，任何對投資有初步認識亦可報讀。
另外，楊啟之亦提到該會的ESG投資資格證書於11月，其全球報讀人數有所上升，而其中香港報讀比例於本月飈升至七成，以往其香港報讀比例只佔25%。楊啟之表示，其全球報讀人數上升，可能與下年改考試範圍有關，令考生冀「趕尾班車」，因此趕於本月報讀其課程。
楊啟之稱，近日業界反映現時最為急切需要排放披露有關的人才，惟培訓ESG人才需時，她亦料報讀與ESG有關證書課程人數上升趨勢會持續。
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