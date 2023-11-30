moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

CFA協會：ESG投資證書香港報讀比例飈升至七成 推新高階ESG課程

CFA協會推出全新氣候風險、估值與投資證書課程，為金融專業人士提供與氣候相關的投資專業知識，新課程分為5個不同單元，考生需完成約100小時的學習時間，完成後將可獲得證書。 

CFA亞太區考試發展高級總監楊啟之表示，以往較為入門的氣候金融課程未能滿足市場需要，她留意到近年內氣候、可持續性，以及相關法規守則等議題備受關注，同時收到與投資有關專業人士意見回饋，因此推出全新、高階及與氣候有關的課程。

楊啟之續指，待考生完成5個單元後，考生將需進行一次考試，其考試模式與先前該會ESG投資資格證書相似。她亦提到，新課程雖為該會3個ESG氣候產品內最高階的課程，但其不設報讀先取條件，任何對投資有初步認識亦可報讀。

另外，楊啟之亦提到該會的ESG投資資格證書於11月，其全球報讀人數有所上升，而其中香港報讀比例於本月飈升至七成，以往其香港報讀比例只佔25%。楊啟之表示，其全球報讀人數上升，可能與下年改考試範圍有關，令考生冀「趕尾班車」，因此趕於本月報讀其課程。

楊啟之稱，近日業界反映現時最為急切需要排放披露有關的人才，惟培訓ESG人才需時，她亦料報讀與ESG有關證書課程人數上升趨勢會持續。

其他報道

平治寶馬組合營 於中國建汽車充電網絡

遠洋集團據報與中國信達商談資金支持

漢思能源興建香港首個加氫站正式投入運作

阿聯酋航空：以100%可持續航空燃料飛行演示A380客機

老虎證券推「零息、零手續費」新股認購優惠

香港生活成本全球排第五 新加坡蘇黎世居首

譚仔國際：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 市民捐款予「大樹下善待動物庇護站」可合照

【有片：埋身擊】內地股市仍然未顯著回升 後市或續受壓

半日沽空金額減7% 恒生中國企業沽空增128%

醫思健康半年少賺92% 中期息5仙

石藥集團首三季基本盈利升2%

恒指半日反覆倒升30點 科指跌0.5% 北水終止連續2日流出 嗶哩嗶哩跌11%

仁山優社：健康醫健中心為逾8萬名大灣區顧客提供服務

港元拆息全線向下 1個月HIBOR終止9連升

OpenAI：微軟作為無投票權觀察員加入新董事會

蘋果Apple Card與高盛「分手」 據報轉向與Visa旗下Pismo合作

IFR：市場疲軟 極氪暫停美國IPO

英偉達黃仁勳：AI 料於5年內可匹敵人類

內地製造業PMI連續兩月低於50 11月跌兼遜預期 服務業更首次萎縮

恒指低開8點 10天線跌穿50天線 科指跌0.16% 跌穿50天線 嗶哩嗶哩跌8%

中金據報要求分析員不唱淡、不炫富

港股ADR跌69點 夜期高水115點 石藥、醫思健康、歐化等業績