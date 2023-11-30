恒指今早低開8點，高位升74點，低位跌130點，高低波幅205點。通訊服務、非必需消費品、能源股推動大市。上升股份比例為32.55%，下跌為29.23%，無升跌為38.2%。

恒指收市升49點或0.29%，報17042點，大市成交金額1391億元，較上日增加6.88%，是9月4日1526.88億元成交後最多；國指升38點或0.66%，報5857點。恒生科技指數收報3899點，跌0.27%。

藍籌股成交金額690.31億元，佔大市成交49.62%；科指成份股成交金額383.74億元，佔大市成交27.58%；國指成份股成交金額554.81億元，佔大市成交39.88%。

24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.88億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少17.32%，至92.42億元，佔大市成交8.98%。牛熊證成交金額43.76億元，減少17.48%；窩輪成交金額48.65億元，減少17.18%。

騰訊（0700）、建行（0939）、中移動（0941）貢獻恒指較多。友邦（1299）、匯控（0005）、港交所（0388）拖累大市。

藍籌57隻升，20隻下跌，3隻無升跌。翰森製藥（3692）升4.63%，收報15.82元，是升幅最大的藍籌，阿里健康（0241）跌3.9%，收報4.44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，13隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是騰訊（0700）收報327元，升3.15%；跌幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）見52周低87.6元，收報89.9元，跌10.99%。

恒指10天線(17508.65點)跌穿50天線(17526.68點)，指數續低於主要平均線。科指10天線(4010.85點)跌穿20天線(4012.32點)，指數曾跌穿50天線(3894.81點)。

北水南下合計淨流入17.21億元，終止連續2日流出，淨流入金額是11月24日87.26億元後最多。南水北上合計淨流入85.16億元人民幣，終止單日流出。

1個月表現

恒指本月累跌0.41%或69點，較上月收窄，上月跌幅為3.91%；恒指連跌4個月，對上一次連跌4個月，是2022年10月；本月表現最佳的是中生製藥（1177），累升26.32%，其次為龍湖（0960）及舜宇（2382），分別升21.62%及13.12%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌20.55%，其次為新世界發展（0017）及美團（3690），分別跌18.97%及18.08%。

國指本月累跌0.07%或4點，較上月收窄，上月跌幅為4.66%；國指連跌4個月，對上一次連跌4個月，是2022年10月；本月表現最佳的是中生製藥（1177），累升26.32%，其次為龍湖集團（0960）及小鵬（9868），分別升21.62%及16.26%。而表現最差的是海底撈（6862），累跌20.55%，其次為美團（3690）及華潤啤酒（0291），分別跌18.08%及14.98%。

科指終止連跌3個月，本月累升3.74%或140點，升幅是7月後最大，當時收市升幅為16.33%；本月表現最佳的是小鵬（9868），累升16.26%，其次為快手（1024）及舜宇（2382），分別升14.6%及13.12%。而表現最差的是美團（3690），累跌18.08%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及阿里巴巴（9988），分別跌15.11%及9.12%。

午後消息股表現

遠洋集團（3377）據報與中國信達商談資金支持。收報0.54元，無升跌。

漢思能源（0554）興建香港首個加氫站正式投入運作。收報0.189元，跌1.56%。

譚仔國際（2217）：澳洲消防員月曆封面猛男下周訪港 市民捐款予「大樹下善待動物庇護站」可合照。收報1.26元，跌3.08%。

醫思健康（2138）半年少賺92% 中期息5仙。見52周低2.02元，收報2.09元，跌0.95%。

石藥集團（1093）首三季基本盈利升2%。收報7.05元，升0.71%。

今早及隔晚消息股表現

IFR：市場疲軟 極氪暫停美國IPO。吉利（0175）見52周低8.45元，收報8.51元，跌2.85%。

中金（3908）據報要求分析員不唱淡、不炫富收報12.36元，升0.32%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，進智公共交通（0077）收報0.64元，無升跌。泛海集團（0129）收報0.455元，無升跌。泛海酒店（0292）收報0.082元，跌8.89%。SINCEREWATCH HK（0444）收報0.038元，跌2.56%。歐化（1711）見52周低0.101元，收報0.102元，跌3.77%。皓天財經集團（1260）收報0.181元，跌1.63%。TAI CHEUNG HOLD（0088）收報3.2元，無升跌。中國置業（0736）收報0.167元，升3.09%。

阿布達比投資局據報擬競購電盈（0008）10億美元光纖業務股權。收報3.96元，跌0.25%。

聯想控股（3396）旗下佳沃集團豁免子公司近18億人幣債務本息。見52周低6.6元，收報6.73元，無升跌。

專業旅運（1235）半年扭虧賺161萬。收報0.15元，無升跌。

蓮和醫療（0928）配售集資950萬，擬拓帝王池白酒銷售渠道。收報0.08元，升14.29%。

永義（1218）中期虧損增1.8倍至7054萬不派息。收報3.6元，無升跌。

遠展（0035）中期盈利減近六成至2.32億派息維持4仙。收報1.4元，升1.45%。

遠東酒店（0037）中期盈轉虧蝕775萬。收報0.91元，升9.64%。

保誠（2378）推出大灣區跨境癌症治療服務方案。收報84.35元，跌2.32%。

毛記葵涌（1716）中期虧損收窄至200萬元，續不派息。收報0.45元，跌2.17%。

電訊數碼（6033）中期純利升24.9%，不派中期息。收報1.03元，跌8.04%。

英國高等法院就LME取消鎳合約的司法覆核判港交所（0388）全面勝訴。收報277.2元，跌0.86%。

嘉利集團（1050）半年少賺21%，下半年執行更嚴謹財務管理。收報0.54元，跌3.57%。

新興光學（0125）中期虧損擴大至200萬，派特別息1.5仙。收報0.74元，升1.37%。

世華（0685）上半年虧損491.4萬美元。收報0.208元，跌0.95%。

嗶哩嗶哩（9626）第三季經調整淨虧損收窄至8.64億人幣，盤前跌逾3%。見52周低87.6元，收報89.9元，跌10.99%。

包浩斯（0483）中期盈利跌四成，不派息。見52周低0.455元，收報0.46元，跌16.36%。

六福（0590）中期多賺43%，中期息增三成至0.72元。收報21.8元，升7.39%。

萬華媒體（0426）第二季虧損725萬元，與合作伙伴拓人工智能應用新業務。收報0.064元，無升跌。

知乎（2390）第三季經調整淨虧損收窄至2.3億人幣。創上市新低，見13.44元，收報13.44元，跌11.7%。

德永佳（0321）半年少賺六成，中期息削半派5仙。見52周低1.01元，收報1.01元，跌0.98%。

維珍妮（2199）中期少賺66%至1.07億，中期息3.5仙。收報2.19元，跌0.45%。

中港照相（1123）中期多賺1.35倍，不派息。收報0.151元，跌1.31%。

和電（0215）暑假期間漫遊業務回復疫前八至九成。見52周低1.02元，收報1.05元，升1.94%。

破頂股表現

破頂股包括，力盟科技（2405）創上市新高，見7.27元，收報6.9元，跌2.4%；昇能集團（2459）創上市新高，見6.39元，收報6.32元，升1.94%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見24.14元，收報24.14元，升0.33%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8586.9元，收報8585.9元，升0.18%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1091.65元，收報1091.2元，升0.05%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見10.39元，收報10.39元，升0.58%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1032.35元，收報1032.35元，升0.09%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1099.1元，收報1099.1元，升0.02%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.09元，收報3.09元，升0.46%；山西安裝（2520）創上市新高，見2.29元，收報2.21元，升7.28%；新東方（9901）創52周高，見63.4元，收報63.05元，升2.19%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.9元，收報4.87元，升4.96%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；國美金融科技（0628）創52周高，見0.28元，收報0.28元，升7.69%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.49元，無升跌；中電光谷（0798）創52周高，見0.47元，收報0.47元，升1.08%；中國環境資源（1130）創52周高，見0.097元，收報0.092元，升24.32%；志道國際（1220）創52周高，見0.1元，收報0.093元，升19.23%。

破頂指數成份股包括，萬洲（0288）創52周高，見5.05元，收報5.02元，升2.24%。

破底股方面

39隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見0.73元，收報0.73元，跌1.35%；建業新生活（9983）低見1.58元，收報1.58元，跌5.39%；第一服務（2107）低見0.221元，收報0.221元，跌6.36%；華南城（1668）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%；宏華集團（0196）低見0.111元，收報0.112元，跌0.88%；僑雄國際（0381）低見0.089元，收報0.094元，無升跌；中國高精密（0591）低見0.13元，收報0.139元，無升跌；木薯資源（0841）低見0.121元，收報0.13元，跌7.14%；瑞安建業（0983）低見0.65元，收報0.7元，跌6.67%；時富投資（1049）低見0.93元，收報1元，跌9.09%。

136隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.48元，收報2.52元，無升跌；越秀服務（6626）低見2.5元，收報2.53元，跌0.78%；李寧（2331）低見20.9元，收報21.75元，升1.87%；特步（1368）低見4.45元，收報4.51元，跌1.1%；寶龍地產（1238）低見0.69元，收報0.7元，跌11.39%；粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.61元，跌1.61%；海通證券（6837）低見4.16元，收報4.38元，跌0.45%；廣發証券（1776）低見9.36元，收報9.77元，升2.2%；中教控股（0839）低見4.72元，收報4.75元，跌5.19%；新濠國際發展（0200）低見5.03元，收報5.13元，升0.39%。

異動股

上升異動股，包括，光正教育（6068）收報0.325元，升116.67%；富陽（0352）收報0.22元，升50.68%；百德國際（2668）收報0.051元，升45.71%；思考樂教育（1769）收報1.7元，升40.5%；恆和集團（0513）收報0.3元，升36.36%；遠見控股（0862）收報0.04元，升33.33%；METROPOLIS CAP（8621）創52周高，見0.04元，收報0.04元，升29.03%；健世科技－Ｂ（9877）收報22.3元，升26.13%；望塵科技控股（2458）收報5.8元，升26.09%。

下跌異動股，包括，渝太地產（0075）收報0.4元，跌21.57%；安領國際（1410）見52周低0.48元，收報0.495元，跌20.16%；天彩控股（3882）見52周低0.71元，收報0.72元，跌19.1%；駿傑集團控股（8188）收報0.072元，跌18.18%；瑞科生物－Ｂ（2179）創上市新低，見9.12元，收報9.12元，跌18.13%；東駿控股（8383）見52周低0.052元，收報0.056元，跌17.65%；中國順客隆（0974）見52周低0.46元，收報0.5元，跌16.67%；包浩斯（0483）見52周低0.455元，收報0.46元，跌16.36%；迪諾斯環保（1452）收報0.067元，跌16.25%；卓悅控股（0653）收報0.044元，跌15.38%。

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