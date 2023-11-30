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港10月零售按年升5.6%遜預期

政府統計處公布，香港今年10月零售業總銷貨價值的臨時估計為338億元，按年升5.6%，遜市場預期的升9.9%，累計連升11個月。扣除價格變動後，今年10月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升2.7%，較市場預期的升4.5%為低。

今年首10個月合計，零售業總銷貨價值臨時估計上升17.2%；總銷貨數量就升15.0%。

今年10月零售業總銷貨價值中網上銷售佔11%，其銷售價值的臨時估計為37億元，按年升8.4%。

按零售商主要類別計，今年10月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升27.4%；其他未分類消費品升24.8%；服裝升29.9%；食品、酒類飲品及煙草升1.3%；百貨公司貨品升1.0%；藥物及化妝品升23.5%；鞋類、有關製品及其他衣物配件升2.5%；書報、文具及禮品升1.8%。

另外，今年10月電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值下跌12.5%。超級市場貨品下跌5.8%；汽車及汽車零件下跌4.8%；燃料下跌17.3%；傢具及固定裝置下跌24.8%；中藥下跌2.0%；以及眼鏡店下跌0.1%。

政府發言人表示，隨着訪港旅遊業繼續復蘇，10月零售進一步上升。展望未來，訪港旅客人數進一步恢復應會惠及零售業，住戶收入持續改善，「香港夜繽紛」等多項推動經濟的活動亦會提供支持。不過金融狀況偏緊和經濟不明朗等因素將令消費氣氛受壓。

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