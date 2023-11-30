保監局公布香港保險業統計數據，第三季內地訪客新造業務保費達150億元，按季跌32.9%，而首三季相關保費達468億元。內地客購買的保單中約97%以非一筆過支付，其中終身壽險、危疾及醫療保險分別佔已發出保單份額的54%、35%和4%。
首三季計，除退休計劃外的壽險新造保單保費為1465億元，按年升30.6%；非投資相連壽險年金新造保單保費達1373億元，按年升37.4%；投連個人壽險新造保單保費則達90億元，按年跌24.4%；保險公司共發出約2.43萬份合資格延期年金保單，涉及保費16億元，佔個人業務總額1.1%。
首三季計，壽險保費收入總額3748億元，按年略跌1.7%；非投連壽險保費收入達3292億，按年升2.8%；投連壽險保費收入182億，按年跌17%；退休計劃供款達224億，按年跌35%。保監會解釋，主要受到去年年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響；此外，給付保單持有人的申索和利益總金額達2397億元，按年升7.4%。
財產保險方面，首三季毛保費達538億元，按年升4.7%；淨保費達347億元，按年升3%；已償付申索毛額達228億元，按年升5.6%，整體承保利潤由去年的34億元大跌至15億元。
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