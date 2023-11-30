首三季計，除退休計劃外的壽險新造保單保費為1465億元，按年升30.6%；非投資相連壽險年金新造保單保費達1373億元，按年升37.4%；投連個人壽險新造保單保費則達90億元，按年跌24.4%；保險公司共發出約2.43萬份合資格延期年金保單，涉及保費16億元，佔個人業務總額1.1%。

首三季計，壽險保費收入總額3748億元，按年略跌1.7%；非投連壽險保費收入達3292億，按年升2.8%；投連壽險保費收入182億，按年跌17%；退休計劃供款達224億，按年跌35%。保監會解釋，主要受到去年年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響；此外，給付保單持有人的申索和利益總金額達2397億元，按年升7.4%。

財產保險方面，首三季毛保費達538億元，按年升4.7%；淨保費達347億元，按年升3%；已償付申索毛額達228億元，按年升5.6%，整體承保利潤由去年的34億元大跌至15億元。

其他報道

港10月零售按年升5.6%遜預期

金山科技旗下GP工業簽訂6.6億元可持續發展表現掛釣貸款

全日沽空金額增28% 恒生中國企業沽空增1.6倍

據報恒大債權人難接受修改後債務重組計劃

花旗支持「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務

恒指收市升49點重上17000點 成交近3個月最多 追重磅股及股指ETF 南北水齊轉流入

CFA協會：ESG投資證書香港報讀比例飈升至七成 推新高階ESG課程