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匯豐任「FPS x PromptPay二維碼付款」港結算行 個人客戶使用服務可參加抽獎

匯豐宣布，將擔任「FPS x PromptPay二維碼付款」的香港唯一結算銀行，在服務於12月4日推出後，提供外匯兌換、結算及對賬等服務，以實現香港與泰國兩地的跨境零售支付。該行亦會成為用戶方和商戶方參與銀行，支援香港遊客在泰國購物付款，以及幫助香港商戶向泰國遊客收取款項。

由12月4日起，匯豐個人客戶可使用香港匯豐流動理財應用程式，在泰國超過800萬家商戶，掃描PromptPay二維碼以付款，款項將直接從客戶的港元賬戶扣除。

客戶於泰國商戶完成指定「FPS x PromptPay二維碼付款」交易後，更可參加抽獎，細節即將公布。

匯豐「智豐收」商戶可向泰國旅客展示現時的「轉數快」二維碼，即時收取他們透過PromptPay的付款，無需另外註冊、進行系統升級或額外費用。

由即日起至2024年6月30日，「智豐收」商戶於服務啟用後首六個月內，每個曆月完成10筆「轉數快」收款交易及累積交易金額滿5000元，可享1.2%交易費用優惠。如商戶使用電子商務方案或流動商務方案，於服務啟用後首個曆月完成上述交易數量及金額，可獲豁免設置費用。商戶如透過匯豐「智豐收」服務合作夥伴啟用服務，則可享首30天「轉數快」二維碼的交易費用豁免。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，希望利用滙豐發展完善的支付基建，全力支持「轉數快」首度連接外地的快速支付系統，全程為旅客提供即時和簡便的跨境零售支付體驗。自轉數快5年前推出以來，匯豐一直積極參與這項具標誌性的金融基建發展，致力促進服務普及。單計今年上半年，匯豐處理的商戶轉數快交易量按年上升超過四成。

 

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