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9間機構客戶下周一可在泰國掃碼實時支付 每日上限1萬元

金管局早前公布，12月4日起轉數快系統與泰國支付系統PromptPay接通，當局今日公布支持用戶在泰國掃描二維碼支持的7間銀行和2間電子支付機構，包括中銀香港、交銀、東亞、花旗、富邦、恒生、匯豐，以及八達通和HKT Payment（即Tap & Go），每日上限1萬港元。

港人可經銀行或電子錢包的手機應用程在當地掃描商戶QR Code，匯率以即時計算，系統將顯示泰銖、港元金額和匯率，客戶確認後即時戶口扣數支持。需注意是次連接並不支援泰國當地個人戶口，若小商戶以其個人戶口收款，將不能交易。副總裁李達志表示測試時的匯率水平是「相當不錯」。

有大型銀行如渣打，和主要電子錢包如支付寶和微信支付，未有在12月4日開通時參與，金管局主管（金融基建發展）黎巧兒表示是否參與由銀行或支付公司自行決定，視乎其業務性質，亦有銀行表達有興趣，視乎其資源安排和配套。李達志相信，絕大部分香港人已有現時參與機構的戶口或雷子錢包。

泰國方面有5間支持商戶收款的銀行，包括盤谷銀行、Bank of Ayutthya、Kasikorn Bank、Krungthai Bank、和Siam Commerical Bank，涵蓋PromtPay九成商戶，換言之現時將有部分泰國未參與銀行和個人的二維碼，未能經轉數快向其支付。

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