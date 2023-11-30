邱達昌指出，之前提到目標是透過出售資產，減少負債約46至56億元，目前短短數月已減少34億元﹔集團有多達700億元資產，未來會繼續出售10%的資產，包括出售部分非核心資產及成熟停車場資產以回收資金，在不影響長期業務表現之情況下降低資產負債比率﹔加上賣樓的現金回收，截至今年9月底的累計應佔預售額及未入賬已定約銷售額已達141億元，認為公司只要將負債控制在200億元水平內已足夠。

他強調，因為遠東的模式與本港其他地產公司不一樣，業務分布在中、港、英、澳、新加坡等地。在現時本港樓市調整時，英澳地產賣樓卻賣得空前好，認為公司已「行啱路」。而且公司會加大發展經營性現金流業務，料3年後每年此類收益達到20億元，能為200億元債務帶來足夠承受能力。

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