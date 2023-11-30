她又指，根據協會早前的調查，11月與旅遊相關會員預期生意升幅約在低至中雙位數，主要是基數較低所致。由於11月期間的「雙11」、「黑色星期五」等網上促銷活動， 對實體店生意亦有一定影響，加上天氣較暖，電器及服裝銷情不太理想。

聖誕節方面，謝邱安儀稱，本地消費相關的零售商感到較擔心，因為將迎來真正長假期，料有較多人外出旅遊或北上消費，亦要觀察疫後旅客來港會否來港感受氣氛，因此對生意看法較審慎，超過四成會員預期只錄得溫和增長。

展望明年上半年的表現，她預期，如果市場沒有明顯反彈，本地市場保持疲弱，整體將錄得單位數至低雙位數跌幅，預估是偏向悲觀一點，主要是因為今年基數不算低。

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