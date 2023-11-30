moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

零售協會：聖誕生意較審慎 料明年上半年將錄單位數至低雙位數跌幅

香港10月零售銷售按年升5.6%，是今年以來升幅最少。香港零售管理協會主席謝邱安儀指出，市場對十一黃金周有一定期望，但最終表現一般，只錄得單低位數增長，跌幅主要來自本地市場相關的類別。

她又指，根據協會早前的調查，11月與旅遊相關會員預期生意升幅約在低至中雙位數，主要是基數較低所致。由於11月期間的「雙11」、「黑色星期五」等網上促銷活動， 對實體店生意亦有一定影響，加上天氣較暖，電器及服裝銷情不太理想。

聖誕節方面，謝邱安儀稱，本地消費相關的零售商感到較擔心，因為將迎來真正長假期，料有較多人外出旅遊或北上消費，亦要觀察疫後旅客來港會否來港感受氣氛，因此對生意看法較審慎，超過四成會員預期只錄得溫和增長。

展望明年上半年的表現，她預期，如果市場沒有明顯反彈，本地市場保持疲弱，整體將錄得單位數至低雙位數跌幅，預估是偏向悲觀一點，主要是因為今年基數不算低。

其他報道

遠東邱達昌︰負債200億元屬可承受水平  續賣10%資產減債

皓天財經中期少賺89%不派息 國際路演業務繼續零收入

9間機構客戶下周一可在泰國掃碼實時支付 每日上限1萬元

鄺肖卿增持新地 涉資約4943萬

金管局：10月新申請貸款個案跌39% 貸款額跌2.2%

暴雪與網易及騰訊等商討國服回歸 惟未有具體時間

第三季內地訪客新做業務保費按季跌32.9%

匯豐任「FPS x PromptPay二維碼付款」港結算行 個人客戶使用服務可參加抽獎

港10月零售按年升5.6%遜預期

金山科技旗下GP工業簽訂6.6億元可持續發展表現掛釣貸款

全日沽空金額增28% 恒生中國企業沽空增1.6倍

據報恒大債權人難接受修改後債務重組計劃

花旗支持「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務

恒指收市升49點重上17000點 成交近3個月最多 追重磅股及股指ETF 南北水齊轉流入

CFA協會：ESG投資證書香港報讀比例飈升至七成 推新高階ESG課程

馬斯克爆粗斥廣告抵制將毀了社交平台X

平治寶馬組合營 於中國建汽車充電網絡

遠洋集團據報與中國信達商談資金支持

漢思能源興建香港首個加氫站正式投入運作

阿聯酋航空：以100%可持續航空燃料飛行演示A380客機

老虎證券推「零息、零手續費」新股認購優惠

香港生活成本全球排第五 新加坡蘇黎世居首