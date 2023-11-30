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恒生下周一起支援轉數快在泰國QR Code支付 推抽獎活動

恒生（0011）公布，支持「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務，由12月4日（下周一）起，出行泰國的客戶在超過800萬間PromptPay商戶，可透過其手機應用程式，掃描當地二維碼進行付款，款項將按實時匯率通過轉數快從客戶的港元賬戶中直接扣除。

該行同時推出抽獎活動，該行客戶在泰國掃描當地PromptPay商戶的二維碼並完成付款，可享0%外幣兌換手續費，以及自動獲取一次抽獎機會，有機會贏取5000元的旅遊電子禮券。若客戶進一步透過恒生手機或桌面版網上理財完成5000元或以上之外幣兌換交易，可獲取額外抽獎機會。

花旗亦將於下周一支援「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務，客戶在泰國大小商戶可透過其應用程式掃瞄二維碼付款，新功能連同現有的Citibank Global Wallet提供多元化、便捷的海外付款渠道，全面提升客戶的數碼及海外付款體驗。

 

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