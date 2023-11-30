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遠東邱達昌：「零入標」少見 發展商或「食飽了」趨謹慎

本港樓市減辣之下仍未回暖，賣地方面出現多宗流標、「零入標」情況，遠東發展（0035）執行董事、主席兼行政總裁邱達昌指，情況歷史上少見，與香港上市及地產公司的土儲及貨量不少，大家可能是「食飽了」，像遠東的中型發展商，都已擁有超過1000個單位，會傾向保守、謹慎、小心，但對買地是「never say never（永不說永不）」。

遠東發展董事總經理孔祥達則指，遠東的地產業務分散，香港目前貨源較多，但英澳市場的供應卻少，遠東會將子彈放在賣得快及合適的地方。

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樓價方面，邱達昌則指仍看好香港，不過高息環境持續、離港移民眾多、新供應較多下，目前市場多認為本港樓價仍有下跌空間，但預期不會好大上落，樓價下跌亦對港人並非壞事。至於新盤定價方面，集團與新世界（0017）在2021年從內房佳兆業（1638）手上收購的啟德住宅項目料於明年開售，他直言，啟德對手較多，會比較擔心，但由於項目主打一至兩房細單位，會是該區樓盤中最有競爭力，故轉為不擔心。

邱達昌強調，啟德項目「絕對唔會蝕本，但未有當初想像的賺咁多錢」，屆時開盤定價要與新世界商討，料會較貼地。

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