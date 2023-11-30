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BCT銀聯：積金易上線後收費可以減20% 預期規模細中介人會退出市場

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁李微儀表示，BCT銀聯近年發展強積金及公積金行政工作，該業務的市場佔有率更大於作為強積金服務供應商。雖然現時在強積金收費已是第二低，但相信2025年智能數碼平台「積金易」（eMPF）推出後，收費有機會回落20%，而積金局主席劉麥嘉軒預計，在正式運作後的首兩年，平均能減輕30%行政費用。

李微儀相信，規模較細強積金服務供應商未來會被收購或退出市場，但她預期有關活動會在2025年才會出現。隨著「積金易」平台將於2024年投入運作，BCT亦預期於2025年第一季過渡至相關平台。

BCT銀聯集團副行政總裁李德麟表示，BCT銀聯集團成員因為移民取消強積金戶口數目較2022年為少，而每年第三季及第四季屬高峰期。

BCT銀聯集團投資總監陳嘉鴻預期，美國明年有機會減息，但預期美股不會出現急跌，他建議股債可以均衡分配。今年內地及香港表現強差人意，市場對中央政策處觀望態度，但估值吸引。而為分散投資也可以加入國債及優質企業債。由2023年11月1日起，BCT正式成為「BCT 強積金策略計劃」(前稱「景順強積金策略計劃」) 之保薦人，令BCT的市場佔有率躋身本港市場的首五位。

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