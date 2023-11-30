港交所（0388）就惡劣天氣維持交易建議發布諮詢文件，諮詢為兩個月，將於明年1月26日結束，擬於在實施前提供6個月的準備時間，即明年7月生效。港交所表示，會與港府、證監會及金管局磋商，於諮詢總結中提出發展方向。
於支票結算方面，港交所指惡劣天氣下，銀行分行全日不開放營業，銀行關門前或重開後存入的紙本支票將於同日處理和結算，但須符合銀行正常的紙本支票託收截止時間規定，相關支票會於下一個工作日交收。港交所表示，投資者及參與者如有轉賬需要，應改用電子渠道。
於風險管理方面，港交所建議證券市場、滬深股通、衍生產品將照每日按市價計值、按金及保證基金繳款，以及抵押品政策及違責管理流程進行。
至於新上市及新產品安排，港交所建議股本證券、債務證券、認可集體投資計劃權益，以及所有金融產品的新上市和首日交易，於惡劣天氣交易日照常開展。
諮詢文件指出，2018年至今，惡劣天氣已導致11次停市；而今年至11月30日，香港的證券及衍生產品市場已停市4次，其中3次全日停市。
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