於支票結算方面，港交所指惡劣天氣下，銀行分行全日不開放營業，銀行關門前或重開後存入的紙本支票將於同日處理和結算，但須符合銀行正常的紙本支票託收截止時間規定，相關支票會於下一個工作日交收。港交所表示，投資者及參與者如有轉賬需要，應改用電子渠道。

於風險管理方面，港交所建議證券市場、滬深股通、衍生產品將照每日按市價計值、按金及保證基金繳款，以及抵押品政策及違責管理流程進行。

至於新上市及新產品安排，港交所建議股本證券、債務證券、認可集體投資計劃權益，以及所有金融產品的新上市和首日交易，於惡劣天氣交易日照常開展。

諮詢文件指出，2018年至今，惡劣天氣已導致11次停市；而今年至11月30日，香港的證券及衍生產品市場已停市4次，其中3次全日停市。

其他報道

何志誠：ESG國際研討會促港加強「中間人」角色 聯繫國內外項目

恒生下周一起支援轉數快在泰國QR Code支付 推抽獎活動

零售協會：聖誕生意較審慎 料明年上半年將錄單位數至低雙位數跌幅

遠東邱達昌︰負債200億元屬可承受水平 續賣10%資產減債

皓天財經中期少賺89%不派息 國際路演業務繼續零收入

9間機構客戶下周一可在泰國掃碼實時支付 每日上限1萬元

鄺肖卿增持新地 涉資約4943萬

金管局：10月新申請貸款個案跌39% 貸款額跌2.2%

暴雪與網易及騰訊等商討國服回歸 惟未有具體時間

第三季內地訪客新做業務保費按季跌32.9%

匯豐任「FPS x PromptPay二維碼付款」港結算行 個人客戶使用服務可參加抽獎

港10月零售按年升5.6%遜預期

金山科技旗下GP工業簽訂6.6億元可持續發展表現掛釣貸款

全日沽空金額增28% 恒生中國企業沽空增1.6倍

據報恒大債權人難接受修改後債務重組計劃

花旗支持「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務

恒指收市升49點重上17000點 成交近3個月最多 追重磅股及股指ETF 南北水齊轉流入

CFA協會：ESG投資證書香港報讀比例飈升至七成 推新高階ESG課程

馬斯克爆粗斥廣告抵制將毀了社交平台X

平治寶馬組合營 於中國建汽車充電網絡

遠洋集團據報與中國信達商談資金支持

漢思能源興建香港首個加氫站正式投入運作