該公司表示，只需用Tap & Go「拍住賞」手機錢包掃描轉數快 x PromptPay 二維碼以轉數快付款，可豁免外幣兌換手續費。同時，由今年12月4日至明年1月31日期間（包括首尾兩日），完成合共六筆交易及累積消費滿300元（每筆交易滿50元或以上）可獲高達40元儲值額回贈，首筆交易消費滿50元或以上可獲25元儲值額回贈。

另外，由即日起至明年1月31日，中小企、社企和非牟利機構登記轉數快二維碼收款服務， 可享0%轉數快及 Tap & Go「拍住賞」特惠交易費用推廣優惠。

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