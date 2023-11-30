天譽置業（0059）公布，集團位於灣仔告士打道151號資本中心14樓的辦公室以及位於3樓的307及308號停車位已遭其抵押貸款和循環貸款的資產接管人出售，並已於11月13日簽訂正式買賣協議，代價為1.4588億元。
集團早於2022年6月26日公告，有關在寬限期後未償還結欠本金3.4億港元的有抵押貸款及其應計但未支付的利息，其後構成貸款違約並觸發集團全部境外債務交叉違約。
上述貸款以及本地一間金融機構提供的另一筆有抵押貸款和循環貸款的貸款人已根據相關融資文件的條款就已抵押的資產委任資產接管人。
此前，本報已報道今次登記買家為NEW ERA GROUP (CHINA) LIMITED（新時代集團（中國）），公司唯一董事為向子璇（XIANG AMANDA），料為「中國創新投資公司」主席向心之相關人士。
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