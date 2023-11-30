moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

進智公交半年轉蝕1269萬 申請從內地引進車長已獲批

進智公交（0077）公布截至9月止中期業績轉盈為虧，虧損1269萬元，不派息，轉虧主要因期內並無如去年期間般收到政府防疫抗疫基金的一次性補貼3740萬元，以及公共小巴牌照重估的非現金虧絀較去年同期增加171.4%至2508萬元。撇除上述一次性影響，集團的綠色小巴業務於上半年度錄得經營溢利約1238萬元元，去年同期為經營虧損78萬元。管理層預期即將於未來數月獲通過之若干路線加價申請，將有助於經營收入增長。

集團指，行業充滿挑戰的營商環境，加上借貸利率大幅上升，對公共小巴牌照的市值產生不利影響，導致於9月底止每個公共小巴牌照市值進一步下跌27.5%至100萬元。

集團又稱，在招聘及挽留車長方面一直面臨困難，為減輕影響，集團已申請從中國內地引進車長，而該等申請已獲批准，預計內地車長將在未來一至兩個月內抵港。

其他報道

天譽置業灣仔辦公室及車位遭接管人出售 作價約1.5億元

金管局歡迎港交所就惡劣天氣開市發出的公眾諮詢文件

Tap & Go「拍住賞」成首批參與香港泰國跨境零售支付工具

港交所就惡劣天氣開市展開諮詢 目標明年7月生效

BCT銀聯：積金易上線後收費可以減20% 預期規模細中介人會退出市場

遠東邱達昌：「零入標」少見 發展商或「食飽了」趨謹慎

何志誠：ESG國際研討會促港加強「中間人」角色 聯繫國內外項目

恒生下周一起支援轉數快在泰國QR Code支付 推抽獎活動

零售協會：聖誕生意較審慎 料明年上半年將錄單位數至低雙位數跌幅

遠東邱達昌︰負債200億元屬可承受水平  續賣10%資產減債

皓天財經中期少賺89%不派息 國際路演業務繼續零收入

9間機構客戶下周一可在泰國掃碼實時支付 每日上限1萬元

鄺肖卿增持新地 涉資約4943萬

金管局：10月新申請貸款個案跌39% 貸款額跌2.2%

暴雪與網易及騰訊等商討國服回歸 惟未有具體時間

第三季內地訪客新做業務保費按季跌32.9%

匯豐任「FPS x PromptPay二維碼付款」港結算行 個人客戶使用服務可參加抽獎

港10月零售按年升5.6%遜預期

金山科技旗下GP工業簽訂6.6億元可持續發展表現掛釣貸款

全日沽空金額增28% 恒生中國企業沽空增1.6倍

據報恒大債權人難接受修改後債務重組計劃

花旗支持「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務