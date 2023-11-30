集團指，行業充滿挑戰的營商環境，加上借貸利率大幅上升，對公共小巴牌照的市值產生不利影響，導致於9月底止每個公共小巴牌照市值進一步下跌27.5%至100萬元。

集團又稱，在招聘及挽留車長方面一直面臨困難，為減輕影響，集團已申請從中國內地引進車長，而該等申請已獲批准，預計內地車長將在未來一至兩個月內抵港。

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