進智公交（0077）公布截至9月止中期業績轉盈為虧，虧損1269萬元，不派息，轉虧主要因期內並無如去年期間般收到政府防疫抗疫基金的一次性補貼3740萬元，以及公共小巴牌照重估的非現金虧絀較去年同期增加171.4%至2508萬元。撇除上述一次性影響，集團的綠色小巴業務於上半年度錄得經營溢利約1238萬元元，去年同期為經營虧損78萬元。管理層預期即將於未來數月獲通過之若干路線加價申請，將有助於經營收入增長。
集團指，行業充滿挑戰的營商環境，加上借貸利率大幅上升，對公共小巴牌照的市值產生不利影響，導致於9月底止每個公共小巴牌照市值進一步下跌27.5%至100萬元。
集團又稱，在招聘及挽留車長方面一直面臨困難，為減輕影響，集團已申請從中國內地引進車長，而該等申請已獲批准，預計內地車長將在未來一至兩個月內抵港。
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