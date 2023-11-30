未能清償到期債務方面，截至2023年10月底，恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約3,013.63億元；截至2023年10月末，恒大地產逾期商票累計約2,059.33億元。

截至2023年10月底，恒大地產通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信托、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計75個。

近期新增被執行的情況方面，恒大地產指，根據中國執行信息公開網，截至2023年10月底，恒大地產較前次公告所載截至時點新增100條被執行信息，新增被執行金額合計66.17億元。

近期新增所持有的子公司及參股公司股權被凍結的情況方面，截止2023年10月底，恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權較前次公告所載截至時點新增17筆。

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