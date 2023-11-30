季內美國市場的銷售額佔集團的銷售總額73%；歐洲市場佔16%；其餘市場佔11%。

製造業務方面，期內亞洲（中國除外）廠房之海外產能比例佔全球產能的64%，而中國佔餘下的36%。集團產能之利用率受到需求疲弱和客戶訂單季節性影響，而由於集團大部分美國客戶的訂單均在東南亞生產，東南亞廠房的影響尤其嚴重。

鑑於以上情況，集團已開始整合並積極平衡廠房之間的產能以降低營運成本並提高利用率。期內於銷售收入減少及客戶和產品組合改變，毛利率與去年同期相比下跌。期內持資本結構及負債比率約31.2%。

過去12個月，美國和歐洲的品牌和零售商已採取積極措施來減少庫存，預計客戶將於2024年初開始進入補貨階段。根據目前的訂單情況，黛麗斯預期未來數月的銷售將會逐步改善，並與去年同期相比有所增加。

其他報道

海南省財政廳：在港累計發行100億人幣債券 包括藍、綠色及可持續債券

信星鞋業半年盈利按年跌24% 中期息2仙

恒大地產截至10月底未償還到期債務3013億元人幣

進智公交半年轉蝕1269萬 申請從內地引進車長已獲批

大昌集團半年扭虧為盈賺3570萬元

天譽置業灣仔辦公室及車位遭接管人出售 作價約1.5億元

金管局歡迎港交所就惡劣天氣開市發出的公眾諮詢文件

Tap & Go「拍住賞」成首批參與香港泰國跨境零售支付工具

港交所就惡劣天氣開市展開諮詢 目標明年7月生效

BCT銀聯：積金易上線後收費可以減20% 預期規模細中介人會退出市場

遠東邱達昌：「零入標」少見 發展商或「食飽了」趨謹慎

何志誠：ESG國際研討會促港加強「中間人」角色 聯繫國內外項目

恒生下周一起支援轉數快在泰國QR Code支付 推抽獎活動

零售協會：聖誕生意較審慎 料明年上半年將錄單位數至低雙位數跌幅

遠東邱達昌︰負債200億元屬可承受水平 續賣10%資產減債

皓天財經中期少賺89%不派息 國際路演業務繼續零收入

9間機構客戶下周一可在泰國掃碼實時支付 每日上限1萬元

鄺肖卿增持新地 涉資約4943萬

金管局：10月新申請貸款個案跌39% 貸款額跌2.2%

暴雪與網易及騰訊等商討國服回歸 惟未有具體時間

第三季內地訪客新做業務保費按季跌32.9%

匯豐任「FPS x PromptPay二維碼付款」港結算行 個人客戶使用服務可參加抽獎

港10月零售按年升5.6%遜預期