黛麗斯國際（0333）宣布截至今年9月底止第一財季經營數據，期內銷售收入按年跌25%至2.3億元，主要由於美國主要客戶需求疲軟加上集團之銷售受到季節性影響所致。
季內美國市場的銷售額佔集團的銷售總額73%；歐洲市場佔16%；其餘市場佔11%。
製造業務方面，期內亞洲（中國除外）廠房之海外產能比例佔全球產能的64%，而中國佔餘下的36%。集團產能之利用率受到需求疲弱和客戶訂單季節性影響，而由於集團大部分美國客戶的訂單均在東南亞生產，東南亞廠房的影響尤其嚴重。
鑑於以上情況，集團已開始整合並積極平衡廠房之間的產能以降低營運成本並提高利用率。期內於銷售收入減少及客戶和產品組合改變，毛利率與去年同期相比下跌。期內持資本結構及負債比率約31.2%。
過去12個月，美國和歐洲的品牌和零售商已採取積極措施來減少庫存，預計客戶將於2024年初開始進入補貨階段。根據目前的訂單情況，黛麗斯預期未來數月的銷售將會逐步改善，並與去年同期相比有所增加。
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