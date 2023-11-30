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未參與轉數快在泰連接 渣打稱下階段參與 AlipayHK指上半年已進軍泰國

金管局公布，「轉數快 x PromptPay 二維碼支付」服務於下周一推出，不過支援用戶在泰國支付的機構名單，未有包括部分主要銀行和電子錢包，包括渣打、AlipayHK和微信支付。

對於及後會否加入，AlipayHK回覆本報查詢時，表示今年5月已經宣布透過螞蟻集團推出的Alipay+全球跨境數碼支付和營銷解決方案進軍泰國。用戶在泰國見到「Alipay+」即可使用AlipayHK付款並享受優惠匯率、免兌換手續費。當中包括目前已經兩大泰國購物中心運營商Central Retail Corporation和The Mall Group，覆蓋泰國大部分商場。

除了泰國外，該錢包亦已經可以在內地、澳門、日本、新加坡和韓國等港人熱門旅遊目的地使用，年內亦會接入更多東南亞旅遊目的地，方便港人出遊。

渣打香港則表示，會積極支持及參與金管局推出的「FPS x PromptPay 二維碼付款」服務，正提升相關系統，讓港人於下一階段透過「轉數快」在泰國商戶掃描二維碼付款，為旅客提供更安全和便捷的支付體驗。

渣打又指，現已支援泰國旅客在港使用PromptPay付款，為本地商戶開拓更多商機，並提升兩地零售客戶的跨境付款體驗。截至今年十月，本行的「轉數快 」交易金額按年上升超過70%，相信「FPS x PromptPay 二維碼付款」服務將進一步擴闊「轉數快」的應用。

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