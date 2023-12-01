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通脹指標放緩 道指升520點 見近兩年高

美息上升，債息倒掛收窄，美股普遍向上，道指見近兩年高，納指兩連跌。美國消費支出和通脹指標放緩，就業市場降溫。聯儲局官員的講話淡化市場降息憧憬，舊金山聯儲行長稱，現在利率處於非常好的位置，沒有考慮降息。紐約聯儲行長預計貨幣政策將在一段時間內保持限制性。美國財長耶倫表示，經濟有望實現軟著陸，失業率將避免急劇上升。油價方面，市場對OPEC+會議結果感到失望，紐油、布油均跌2.4%。OPEC+將石油供應削減約90萬桶/日，但由於減產屬於「自願」性質，加上安哥拉表示拒絕遵守配額限制，交易員擔心實際減產效果將遠不如預期，沙特100萬桶/日的自願減產行動將延長至明年一季度末，而俄羅斯將明年一季度石油出口削減幅度提高20萬桶/日至50萬桶。

道瓊斯工業平均指數收漲520點，升幅1.47%，報35950點。標普500指數收漲17點，升幅0.38%，報4567點。納斯達克綜合指數收跌32點，或0.23%，報14226點。

Salesforce升9.36%，報251.9美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻142點，而Walmart跌0.25%，報155.69元，拖累道指2點。

科技股方面，蘋果收市報189.95元，升0.3%，谷歌母公司Alphabet收市報132.53元，跌1.82%，亞馬遜收市報146.09元，跌0.15%，Facebook收市報327.15元，跌1.52%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.55%，報461點。德國DAX指數收漲0.31%，報16215點；法國CAC 40指數漲0.6%，報7310點；英國富時100指數收漲0.41%，報7453點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.09%，報6462點。

 

美國2年期債息曾升最多1.86%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為2.01%。高見4.7319厘，是11月29日4.7322厘後最高。收市報4.6802厘，是11月28日後收市新高，當日報4.7342厘。

美國10年期債息曾升最多2.63%，是11月9日後最大升幅，當日升幅為3.5%。高見4.367厘，是11月28日4.4196厘後最高。收市報4.3264厘，是11月27日後收市新高，當日報4.3866厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至33.83基點，是11月8日32.818基點後最窄。收市報35.797基點，是11月7日後收市最窄，當日報35.525基點。連續3日收窄，累計14.567基點，對上一次連升3日是11月15日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至103.819基點，是11月28日100.878基點後最窄。收市報107.429基點，是11月27日後收市新高，當日報103.257基點。

道指曾升最多1.52%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見35970.7點，是2022年1月14日35996.43點後最高。收市報35950.89點，是2022年1月13日後收市新高，當日報36113.62點。連升3日，累計升617.42點，對上一次連升3日是11月14日。

標指曾升最多0.42%，是11月29日後最大升幅，當日升幅為0.72%。高見4569.89點，是11月29日4587.64點後最高。收市報4567.8點，是8月1日後收市新高，當日報4576.73點。

納指曾跌最多0.92%，是11月21日後最大跌幅，當日跌幅為0.97%。低見14127.05點，是11月17日14063.93點後最低。收市報14226.22點，是11月21日後收市新低，當日報14199.98點。連跌2日，累計跌55.54點，對上一次連跌2日是11月27日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是11月22日。

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