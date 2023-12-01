個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升跌%，折合報元；阿里巴巴（9988）升跌%，折合報元；美團（3690）升跌%，折合報元；匯控（0005）升跌%，折合報元；建行（0939）升跌%，折合報元。

道期現升0.016%；標期現跌0.07%；納期現跌0.13%。日本東證指數現升0.22%；韓國KOSPI指數現跌1.12%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.6%。

VIX指數隔晚跌0.46%或0.06點，報12.92點。

紐油現跌0.22%或0.16美元，報75.79美元；布油現跌2.43%或2.02美元，報80.86美元；金價現升0.28%或5.75美元，報2042.16美元；LME 銅期貨隔晚升0.58%或49美元，報8464.5美元。美國10年期債息現跌0.22%或0.0097厘，報4.3167厘。

今日焦點股份可留意：

恒指成份股變動下周一生效，理想（2015）、藥明康德（2359）染藍。

兩間公司最快今日公布業績，包括，灣區黃金（1194）、文業集團（1802）。

歐化（1711）中期業績盈轉虧蝕920萬。

BC科技（0863）：OSL將擴展與勝利證券合作至香港零售市場。

黛麗斯（0333）上季收入跌25%，料明年初歐美客戶開始補倉。

信星鞋業（1170）半年盈利按年跌24%，中期息2仙。

恒大地產（3333）截至10月底未償還到期債務3013億元人幣。據報恒大債權人難接受修改後債務重組計劃。

進智公交（0077）半年轉蝕1269萬，申請從內地引進車長已獲批。

大昌集團（0088）半年扭虧為盈賺3570萬元。

天譽置業（0059）灣仔辦公室及車位遭接管人出售，作價約1.5億元。

港交所（0388）就惡劣天氣開市展開諮詢，目標明年7月生效。

遠東（0035）邱達昌：「零入標」少見，發展商或「食飽了」趨謹慎。遠東邱達昌︰負債200億元屬可承受水平， 續賣10%資產減債。

皓天財經（1260）中期少賺89%不派息，國際路演業務繼續零收入。

鄺肖卿增持新地（0016），涉資約4943萬。

暴雪與網易（9999）及騰訊（0700）等商討國服回歸，惟未有具體時間。

金山科技（0040）旗下GP工業簽訂6.6億元可持續發展表現掛釣貸款。

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