恒指今早低開23點或0.14%，報17019點，大市成交金額54億元；國指今早低開14點或0.26%，報5842點。恒生科技指數開市報3885點，跌0.37%。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為6.15%，下跌為4.36%，無升跌為89.47%。