恒指今早低開23點或0.14%，報17019點，大市成交金額54億元；國指今早低開14點或0.26%，報5842點。恒生科技指數開市報3885點，跌0.37%。通訊服務、非必需消費品、衛生保健、地產股推低大市。上升股份比例為6.15%，下跌為4.36%，無升跌為89.47%。
騰訊（0700）、建行（0939）、美團（3690）拖累大市。友邦（1299）、港交所（0388）、中海油（0883）貢獻恒指較多。
藍籌21隻升，28隻下跌，31隻無升跌。金沙中國（1928）升0.94%，報19.34元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌1.7%，報34.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，16隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報22.2元，升0.23%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）創上市新低，見81元，開市報81元，跌6.9%。
恒指續低於主要平均線。科指跌穿50天線(3894.08點)。
恒指成份股變動下周一生效，染藍換馬前表現如下，理想（2015）開市報145.3元，跌0.34%。
藥明康德（2359）開市報91.3元，跌0.22%。
兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區黃金（1194）停牌。文業集團（1802）停牌。
歐化（1711）中期業績盈轉虧蝕920萬。無成交，報0.102元。
BC科技（0863）：OSL將擴展與勝利證券合作至香港零售市場。開市報9.4元，跌0.53%。
黛麗斯（0333）上季收入跌25%，料明年初歐美客戶開始補倉。無成交，報0.315元。
信星鞋業（1170）半年盈利按年跌24%，中期息2仙。無成交，報0.83元。
恒大地產（3333）截至10月底未償還到期債務3013億元人幣。據報恒大債權人難接受修改後債務重組計劃。開市報0.25元，無升跌。
進智公交（0077）半年轉蝕1269萬，申請從內地引進車長已獲批。無成交，報0.64元。
大昌集團（0088）半年扭虧為盈賺3570萬元。無成交，報3.2元。
天譽置業（0059）灣仔辦公室及車位遭接管人出售，作價約1.5億元。開市報0.018元，無升跌。
港交所（0388）就惡劣天氣開市展開諮詢，目標明年7月生效。開市報277.4元，升0.07%。
遠東（0035）邱達昌：「零入標」少見，發展商或「食飽了」趨謹慎。遠東邱達昌︰負債200億元屬可承受水平， 續賣10%資產減債。無成交，報1.4元。
皓天財經（1260）中期少賺89%不派息，國際路演業務繼續零收入。無成交，報0.181元。
鄺肖卿增持新地（0016），涉資約4943萬。開市報76.65元，無升跌。
暴雪與網易（9999）及騰訊（0700）等商討國服回歸，惟未有具體時間。開市報175元，跌0.74%。
金山科技（0040）旗下GP工業簽訂6.6億元可持續發展表現掛釣貸款。無成交，報0.5元。
破頂股包括，中電光谷（0798）創52周高，見0.47元，開市報0.47元，無升跌；香港潮商集團（2322）創52周高，見0.97元，開市報0.97元，無升跌。
4隻股份創上市新低，包括希望教育（1765）低見0.415元，開市報0.415元，跌4.6%；九龍倉置業（1997）低見24.4元，開市報24.4元，跌1.01%；微博－ＳＷ（9898）低見81元，開市報81元，跌6.9%；知乎－Ｗ（2390）低見12元，開市報12元，跌10.71%。
創52周低，其中包括，中國科培（1890）低見1.65元，開市報1.65元，跌5.17%；華置（0127）低見1.42元，開市報1.42元，跌0.7%；華人置業（0127）低見1.42元，開市報1.42元，跌0.7%；中教控股（0839）低見4.72元，開市報4.72元，跌0.63%。
異動股
上升異動股，包括，綠竹生物－Ｂ（2480）開市報38.2元，升14.89%；易還財務投資（8079）開市報0.07元，升14.75%；劍虹集團控股（1557）開市報0.5元，升13.64%；博安生物（6955）開市報18.2元，升10.17%；卓航控股（1865）開市報0.058元，升9.43%；思考樂教育（1769）開市報1.84元，升8.24%；成實外教育（1565）開市報0.159元，升8.16%；業聚醫療（6929）開市報6.73元，升7.68%；卓越商企服務（6989）開市報1.53元，升6.25%。
下跌異動股，包括，知乎－Ｗ（2390）創上市新低，見12元，開市報12元，跌10.71%；INFINITY L&T（1442）開市報0.96元，跌10.28%；億達中國（3639）開市報0.17元，跌10.05%；超媒體控股（0072）開市報0.203元，跌8.14%；福祿控股（2101）開市報2.23元，跌7.85%；華盛國際控股（1323）開市報0.013元，跌7.14%；微博－ＳＷ（9898）創上市新低，見81元，開市報81元，跌6.9%；寶積資本（8168）開市報0.11元，跌6.78%；築友智造科技（0726）開市報0.156元，跌5.45%；中國科培（1890）見52周低1.65元，開市報1.65元，跌5.17%。
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