moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

財新11月製造業PMI升穿50勝預期 兼創3個月高 全年經濟增長有望達標

財新公布，內地11月製造業採購經理指數(PMI)由49.5升至50.7，好過市場預期的49.6，同時亦是8月後新高，當月報51。報告指，11月製造業供需雙雙擴張，物價水準穩定，物流速度加快，創業家預期低位回升；不過，外需仍低迷，就業依然不振，企業庫存管理仍偏謹慎。

數據走勢與國統局早前公布的不同，官方數據上月為49.4，較10月回落0.1個百分點，仍位於收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前宏觀經濟回升向好，居民消費穩步提升，工業生產紮實推進，市場預期亦有改善。不過，受各種不利因素影響，內部和外部需求仍有不足，就業壓力仍偏大，經濟回升基礎仍需進一步鞏固。展望未來，政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期做文章，考慮到三季度經濟增長略超預期以及四季度低基數效應，全年經濟增長目標完成在望，各項政策應更著眼長遠，夯實經濟長期成長基礎，培育市場主體長久信心。

從分項指數來看，11月製造業生產由降轉升，需求加速擴張，當月生產指數為近四個月第三次高於榮枯線，新訂單指數連續四個月位於擴張區間並錄得7月以來新高。外需持續疲軟，新出口訂單指數連續第五個月低於榮枯線。

為配合增產，11月製造商採購活動恢復擴張，與市場供給較為一致的是，消費品及中間品生產企業採購量較投資品增加明顯。原料庫存則減少，部分企業庫存管理態度較為謹慎。同時，11月供應商供應時間指數在過去十個月中第八次高於榮枯線，物流較為通暢，運輸效率提升。

11月價格水準基本穩定，製造業購進價格漲幅降至近三個月以來最低，其中化工品和工業金屬價格上漲較為顯著。在銷售和清庫存壓力之下，製造業出廠價格指數略低於榮枯線，不過幅度甚微。

儘管市場景氣度恢復，但製造業企業在員工使用上仍偏謹慎，11月就業指數在過去九個月內第八次處於收縮區間，不過消費品企業用工增加。市場需求增加的同時就業下降，導致積壓工作隨之增多，積壓工作指數連續第六個月高於榮枯線。

製造業企業家樂觀情緒從前期低點回升，11月生產經營預期指數錄得近四個月以來新高。儘管如此，受訪者對未來一年全球經濟前景仍有擔心。

 

其他報道

韓國11月出口勝預期 半導體出口16個月來首次增長

老虎旗下最大風投基金蝕18% 因勁削多隻股份估值

恒指低開23點 科指跌0.37%跌穿50天線 微博跌6.9%

德州起訴輝瑞不當表述其新冠疫苗有效性

港股ADR升4點 夜期高水9點 美期升亞股普遍向下 理想、藥明康德染藍換馬

通脹指標放緩 道指升520點 見近兩年高

北水增持國美 減持盈富