數據走勢與國統局早前公布的不同，官方數據上月為49.4，較10月回落0.1個百分點，仍位於收縮區間。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前宏觀經濟回升向好，居民消費穩步提升，工業生產紮實推進，市場預期亦有改善。不過，受各種不利因素影響，內部和外部需求仍有不足，就業壓力仍偏大，經濟回升基礎仍需進一步鞏固。展望未來，政策層面仍需圍繞擴大消費、增加收入、促進就業、穩定預期做文章，考慮到三季度經濟增長略超預期以及四季度低基數效應，全年經濟增長目標完成在望，各項政策應更著眼長遠，夯實經濟長期成長基礎，培育市場主體長久信心。

從分項指數來看，11月製造業生產由降轉升，需求加速擴張，當月生產指數為近四個月第三次高於榮枯線，新訂單指數連續四個月位於擴張區間並錄得7月以來新高。外需持續疲軟，新出口訂單指數連續第五個月低於榮枯線。

為配合增產，11月製造商採購活動恢復擴張，與市場供給較為一致的是，消費品及中間品生產企業採購量較投資品增加明顯。原料庫存則減少，部分企業庫存管理態度較為謹慎。同時，11月供應商供應時間指數在過去十個月中第八次高於榮枯線，物流較為通暢，運輸效率提升。

11月價格水準基本穩定，製造業購進價格漲幅降至近三個月以來最低，其中化工品和工業金屬價格上漲較為顯著。在銷售和清庫存壓力之下，製造業出廠價格指數略低於榮枯線，不過幅度甚微。

儘管市場景氣度恢復，但製造業企業在員工使用上仍偏謹慎，11月就業指數在過去九個月內第八次處於收縮區間，不過消費品企業用工增加。市場需求增加的同時就業下降，導致積壓工作隨之增多，積壓工作指數連續第六個月高於榮枯線。

製造業企業家樂觀情緒從前期低點回升，11月生產經營預期指數錄得近四個月以來新高。儘管如此，受訪者對未來一年全球經濟前景仍有擔心。

其他報道

韓國11月出口勝預期 半導體出口16個月來首次增長

老虎旗下最大風投基金蝕18% 因勁削多隻股份估值

恒指低開23點 科指跌0.37%跌穿50天線 微博跌6.9%

德州起訴輝瑞不當表述其新冠疫苗有效性

港股ADR升4點 夜期高水9點 美期升亞股普遍向下 理想、藥明康德染藍換馬

通脹指標放緩 道指升520點 見近兩年高

北水增持國美 減持盈富