人民銀行副行長劉國強在人行主管半月刊《中國金融》撰文，表示2013年人行推導成立市場利率定價自律機制，對超過400萬億元人民幣存貸款利率定價進行有效自律管理。隨着利率市場化推進，人行將持續健全利率自律機制，包括加強自律監督，對違反管理要求行為強化約束管理，另外會拓展回購利率（DR）在金融產品的運作，進一步鞏固它的基準性。
去年和今年內地為刺激經濟，多次下調貸款基準利率，收窄銀行淨息差。人行在2022年4月建立存款利率市場化調整機制，協調銀行調降存款利率紓緩息差壓力。劉國強在文中表示，截至2023年9月，主要銀行已三次主動下調存款利率，定期存款加權平均利率為2.04厘，較2022年4月下降0.4個百分點。
劉國強表示，當局會完善存款利率自律管理，持續規範.存款利率定價行為，加強存款利率招標自律管理，研究對協議存款等利率較高存款產品自律管理，增強金融服務實體經濟的可持續性。督促各類貸款主體落實明示貸款年化利率要求，切實保護金融消費者權益，維護市場公平競爭。
加強自律監督上，當局會建立自律約談和通報機制，及時約談違反自律管理的銀行，定期匯總通報有關事例。強化利率自律機制核心成員優勝劣汰機制，將自身利率定價和管理能力、參與利率自律管理的積極性主動性等因素納入考察。另外，人行也會完善同業存單、大額存單管理，強化激勵相容機制，推動銀行自主有序定價，維護公平市場競爭環境。
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