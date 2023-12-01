恒指今早低開23點，高位跌3點，低位跌212點，高低波幅209點。通訊服務、非必需消費品、金融、信息技術股推低大市。上升股份比例為23.78%，下跌為37.66%，無升跌為38.55%。

恒指收市跌212點或1.25%，報16830點，大市成交金額1142億元，較上日減少17.91%，是11月28日950.09億元成交後最少；國指跌95點或1.64%，報5761點。恒生科技指數收報3830點，跌1.76%。

藍籌股成交金額576.52億元，佔大市成交50.48%；科指成份股成交金額390.96億元，佔大市成交34.23%；國指成份股成交金額519.66億元，佔大市成交45.5%。

24隻雙櫃台股，總成交0.86億元人民幣，相當於約0.94億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.88%，至82.36億元，佔大市成交7.21%。牛熊證成交金額35.46億元，減少18.96%；窩輪成交金額46.89億元，減少3.61%。

騰訊（0700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）拖累大市。港交所（0388）、平保（2318）、長和（0001）貢獻恒指較多。

藍籌11隻升，65隻下跌，4隻無升跌。金沙中國（1928）升2.3%，收報19.6元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌6.1%，收報17.56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金山軟件（3888）收報25.5元，升2%；跌幅最大的是微博－ＳＷ（9898）創上市新低，見77.1元，收報77.5元，跌10.92%。

恒指續低於主要平均線。科指跌穿50天線(3893點)。

北水南下合計淨流入52.89億元，較上日增加207.32%，淨流入金額是11月24日87.26億元後最多。連續第2日流入，累計流入70.1億元。南水北上合計淨流出49.97億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.25%，低見16830.3點，是2022年11月11日16829點後最低。收市報16830.3點，是2022年11月10日後收市新低，當日報16081.04點。

科指曾跌最多2.07%，低見3818.94點，是11月2日3793.55點後最低。收市報3830.92點，是11月2日後收市新低，當日報3813.42點。連跌4日，累計跌200.74點，對上一次連跌4日是10月24日。連續第6日陰燭，對上一次連續第6日陰燭是10月18日。

國指曾跌最多1.64%，低見5761.73點，是2022年11月28日5701.88點後最低。收市報5761.73點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5417.13點。

一周表現

恒指本周累跌4.15%或729點，跌幅是8月18日後最大，當時收市跌幅為5.89%；本周表現最佳的是翰森製藥，累升3.87%，其次為舜宇（2382）及周大福（1929），分別升3.87%及3.35%。而表現最差的是美團（3690），累跌19.43%，其次為新世界發展（0017）及碧桂園服務（6098），分別跌15.78%及14.97%。

國指本周累跌4.63%或279點，跌幅是8月18日後最大，當時收市跌幅為6.02%；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升3.87%，其次為石藥（1093）及小米（1810），分別升3.02%及1.07%。而表現最差的是美團（3690），累跌19.43%，其次為小鵬（9868）及海底撈（6862），分別跌11.76%及10.36%。

科指本周累跌4.82%或193點，跌幅是10月20日後最大，當時收市跌幅為5.61%；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升3.87%，其次為小米（1810）及聯想（0992），分別升1.07%及0.63%。而表現最差的是美團（3690），累跌19.43%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及微博－ＳＷ（9898），分別跌19.39%及17.47%。

午後消息股表現

恒大（3333）境外債權人據報要求獲得中國恒大及恒汽等控股權。收報0.238元，跌4.8%。恒大汽車（0708）見52周低0.27元，收報0.29元，跌1.69%。恒大物業（6666）收報0.5元，跌5.66%。

零跑汽車（9863）上月交付1.8萬輛 創新高。收報40.2元，升0.25%。

澳門11月博彩收入按年升4.4倍 符預期。濠賭股普遍向上，新濠國際發展（0200）見52周低4.99元，收報5.22元，升1.75%。美高梅中國（2282）收報8.64元，升0.58%。澳博（0880）見52周低2.26元，收報2.29元，跌1.29%。永利澳門（1128）收報5.71元，升1.96%。銀河娛樂（0027）收報40.9元，升1.24%。金沙中國（1928）收報19.6元，升2.3%。

艾伯科技（2708）主席再遭斬倉 涉0.27%公司股份。創上市新低，見0.111元，收報0.135元，跌6.9%。

今早及隔晚消息股表現

沽空機構GMT︰恒大（3333）多年來虛增收入 2021年已累虧萬億。收報0.238元，跌4.8%。

香港科技探索（1137）曾飈21% 宣布新一輪最多4000萬元股份回購計劃。收報2.64元，升6.88%。

恒指成份股變動下周一生效，染藍換馬前表現如下，理想（2015）收報146.6元，升0.55%。藥明康德（2359）收報91.5元，無升跌。

兩間公司最快今日公布業績，績前表現如下，灣區黃金（1194）停牌。文業集團（1802）停牌。

歐化（1711）中期業績盈轉虧蝕920萬。收報0.102元，無升跌。

BC科技（0863）：OSL將擴展與勝利證券合作至香港零售市場。創52周高，見10.6元，收報10.2元，升7.94%。

黛麗斯（0333）上季收入跌25%，料明年初歐美客戶開始補倉。收報0.335元，升6.35%。

信星鞋業（1170）半年盈利按年跌24%，中期息2仙。收報0.83元，無升跌。

恒大地產（3333）截至10月底未償還到期債務3013億元人幣。據報恒大債權人難接受修改後債務重組計劃。收報0.238元，跌4.8%。

進智公交（0077）半年轉蝕1269萬，申請從內地引進車長已獲批。收報0.72元，升12.5%。

大昌集團（0088）半年扭虧為盈賺3570萬元。收報3.23元，升0.94%。

天譽置業（0059）灣仔辦公室及車位遭接管人出售，作價約1.5億元。收報0.017元，跌5.56%。

港交所（0388）就惡劣天氣開市展開諮詢，目標明年7月生效。收報279.8元，升0.94%。

遠東（0035）邱達昌：「零入標」少見，發展商或「食飽了」趨謹慎。遠東邱達昌︰負債200億元屬可承受水平， 續賣10%資產減債。收報1.41元，升0.71%。

皓天財經（1260）中期少賺89%不派息，國際路演業務繼續零收入。收報0.181元，無升跌。

鄺肖卿增持新地（0016），涉資約4943萬。收報76.05元，跌0.78%。

暴雪與網易（9999）及騰訊（0700）等商討國服回歸，惟未有具體時間。收報175.8元，跌0.28%。

金山科技（0040）旗下GP工業簽訂6.6億元可持續發展表現掛釣貸款。收報0.51元，升2%。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8589.55元，收報8589.55元，升0.04%；ＦＡ南方比特幣（3066）創上市新高，見16元，收報16元，升2.04%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見68.76元，收報67.18元，跌0.24%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見15.56元，收報15.52元，升1.57%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1032.4元，收報1032.35元，無升跌；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1099.55元，收報1099.55元，升0.04%；科倫博泰生物（6990）創上市新高，見100.7元，收報95.75元，升1.32%；十月稻田（9676）創上市新高，見29.4元，收報27.3元，跌0.73%；藥明合聯（2268）創上市新高，見32.9元，收報32.2元，升12.59%；南方東英沙特阿拉伯ETF（2830）創上市新高，見78.94元，收報78.68元，升0.72%；新東方（9901）創52周高，見65.1元，收報64.65元，升2.54%；譽宴（1483）創52周高，見1.5元，收報1.1元，跌1.79%；第一拖拉機股份（0038）創52周高，見4.93元，收報4.8元，跌1.44%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.45元，收報0.44元，升2.33%；國美金融科技（0628）創52周高，見0.295元，收報0.295元，升5.36%；海通國際（0665）創52周高，見1.5元，收報1.49元，無升跌；泰昇集團（0687）創52周高，見0.42元，收報0.39元，跌2.5%；中電光谷（0798）創52周高，見0.47元，收報0.465元，跌1.06%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見10.6元，收報10.2元，升7.94%。

破底股方面

57隻股份創上市新低，其中十隻包括，彩生活（1778）低見0.285元，收報0.315元，無升跌；中駿商管（0606）低見0.71元，收報0.75元，升2.74%；朗詩綠色生活（1965）低見0.28元，收報0.35元，升4.48%；建業新生活（9983）低見1.5元，收報1.51元，跌4.43%；第一服務（2107）低見0.205元，收報0.221元，無升跌；遠洋服務（6677）低見0.74元，收報0.78元，升4%；金茂（0817）低見0.85元，收報0.85元，跌4.49%；希望教育（1765）低見0.4元，收報0.415元，跌4.6%；中國科培（1890）低見1.4元，收報1.44元，跌17.24%；九毛九（9922）低見7.21元，收報7.22元，跌8.49%。

130隻股份創52周低，其中十隻包括，東航（0670）低見2.46元，收報2.47元，跌1.98%；中海物業（2669）低見6.07元，收報6.26元，跌1.57%；特步（1368）低見4.44元，收報4.47元，跌0.89%；寶龍地產（1238）低見0.68元，收報0.71元，升1.43%；保利置業（0119）低見1.51元，收報1.57元，跌2.48%；佳寧娜（0126）低見0.27元，收報0.28元，跌1.75%；中金（3908）低見12.16元，收報12.2元，跌1.29%；中教控股（0839）低見4.62元，收報4.77元，升0.42%；新濠國際發展（0200）低見4.99元，收報5.22元，升1.75%；澳博（0880）低見2.26元，收報2.29元，跌1.29%。

異動股

上升異動股，包括，萬華媒體（0426）收報0.089元，升39.06%；劍虹集團控股（1557）創52周高，見0.65元，收報0.61元，升38.64%；中國萬桐園（6966）收報0.54元，升25.58%；STERLING GP（1825）收報0.173元，升25.36%；海鑫集團（1850）收報0.58元，升23.4%；易還財務投資（8079）收報0.075元，升22.95%；景瑞（1862）收報0.042元，升20%；遠東控股國際（0036）收報0.08元，升19.4%。

下跌異動股，包括，正味集團（2147）收報0.6元，跌73.57%；利特米（1936）創上市新低，見0.385元，收報0.5元，跌60.63%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.2元，跌28.57%；金陽新能源（1121）見52周低2.9元，收報4.19元，跌23.26%；恆泰裕集團（8081）創52周高，見0.129元，收報0.098元，跌20.97%；天業節水（0840）收報0.159元，跌20.1%；恆和集團（0513）收報0.241元，跌19.67%；揚科集團（1460）收報0.201元，跌19.6%；亞洲果業（0073）創上市新低，見0.018元，收報0.018元，跌18.18%；麗年國際（9918）收報0.56元，跌17.65%；美東汽車（1268）收報3.94元，跌17.57%。

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