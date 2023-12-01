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金管局通函促銀行準備惡劣天氣開市 曾有建議完全取消紙本支票結算

港交所（0388）昨日公布惡劣天氣開市諮詢方案，金管局今日向銀行發出通函，要求銀行開始進行必需的規劃工作。就紙本支票結算，通函指在銀行業和證券業討論過程中，曾有建議指應停止以紙本支票進行股票結算，不過經過討論後，現時建議維持一定的紙本結算服務，以平衡部分持份者的要求。

金管局通函指，有給予政府和港交所建議，因為公眾投資者對數碼金融服務的接受度提高，本港完全電子化股票交易。現時建議方案作出平衡，而隨著技術繼續向電子股票交易和支付轉變，無法逆轉地趨向數碼化，有關議題將重新探討。

據港交所方案，在考慮保護銀行員工和客戶安全下，建議惡劣天氣下銀行分行將如現時關閉，僅通過電子渠道提供銀行服務，銀行不會在當日收集紙本支票，惟惡劣天氣日前收到的支票將繼續進行清算和結算。

金管局表示，若要根據港交所建議，一些銀行可能需要變更其銀行系統，甚至可能要重置支票清算的位置，以確保其員工的安全。雖然諮詢仍在進行，尚未決定是否接受港交所建議，但當局建議銀行開始進行必要規劃和準備，以縮短引入措施的時間。

金管局表示，香港銀行同業結算有限公司將發出技術指引，幫助銀行為惡劣天氣下清算和結算過程做好準備，並計劃舉辦一次簡報會，幫助銀行熟悉建議安排。銀行熟習指引、確定需要提升的系統，參加相關簡報會和後續模擬測試的準備，以確保操作和技術準備就緒。銀行規劃亦應涵蓋在惡劣天氣下支援相關運作的資源，例如客戶服務熱線和電話銀行服務等，若支票清算或以上服務不能遠程操作，則應確保員工如何安全進入銀行工作。

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