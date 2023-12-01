文章日期：2023年12月1日 17:48
蔚來集團（9866）公布，11月交付約1.59萬輛汽車，按年增長12.6%。有關交付包括1.05萬輛高端智能電動SUV以及5414輛高端智能電動轎車。
該集團指，今年初至今交付14.2萬輛汽車，按年增長33.1%，截至11月底累計交付量約43.16萬輛。
其他報道
Capital Group減持攜程 套現5434萬美元
金管局通函促銀行準備惡劣天氣開市 曾有建議完全取消紙本支票結算
鄺肖卿增持新地 涉資約68萬元
理想汽車交車11個月近33萬輛 提前達成全年目標
全日沽空金額減5% 盈富沽空增1.6倍 比率升至76%
KeeTa推「撕爛會員」計劃 無須做會員亦可享免運費等優惠
吉利附屬極氪11月交車升19%
恒指跌212點見1年低 全周跌4%4個月最勁 北水流入增2倍
人行：將加強利息定價自律機制監管 鞏固回購利率基準性
對沖基金Elliott擬上訴 LME取消鎳交易決定
商湯擬為汽車、醫療保健領域籌集資金
內地國有資本公司據報買入多家公募基金旗下ETF
中國據報就明年主權債發行計劃諮詢銀行意見
財經花生丨經紀上班看電影 富昌金融：損專業形象 如無改善建議WFH
內地AI晶片公司壁仞科技 據報獲20億人幣投資承諾
恒大境外債權人據報要求獲得中國恒大及恒汽等控股權
零跑汽車上月交付1.8萬輛 創新高
澳門11月博彩收入按年升4.4倍 符預期
【有片：埋身擊】納指期貨或高位整固 後市調整機會大
半日沽空金額減11% 盈富沽空增1.4倍
艾伯科技主席再遭斬倉 涉0.27%公司股份
羅兵咸中港分部逾千人涉「出貓」 遭PCAOB罰款逾5000萬港元
恒指半日跌117點 科指跌1.5% 微博跌10% 南水轉流出
許正宇：香港非「國際金融中心遺址」 讓數據說話