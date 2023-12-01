據工商銀行（1398）公眾號，該行積極對接多家重點房地產企業，採取一對一等形式深入開展業務交流，共商新形勢下的銀企合作，助力構建房地產發展新模式，下一步將持續提升對非國有房企的服務質效及支持力度。
據工行公眾號，今年以來該行對公房地產貸款投放已超3000億元（人民幣，下同），個人住房貸款投放近萬億元，同時，積極配合做好保交樓相關工作，加大對符合國家政策的房地產新領域的支持力度。
下一步，工商銀行將重點圍繞剛性和改善性住房、租賃住房等領域，「城中村、保障房、平急兩用」等三大工程，在房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、銀團貸款及債券承銷與投資等方面加大資源投入，支持房企各周期多維度合理融資需求。
《第一財經》日前引述工行消息指，為深入貫徹中央金融工作會議精神，落實相關部門政策要求，近期工行積極對接多間重點房企，主要採取一對一形式深入開展業務交流，商討在新形勢下的銀企合作，幫助構建房地產發展新模式。而《澎湃新聞》則引述消息報道，碧桂園（2007）獲邀參加工行組織的房企座談會，並且是目前為止唯一一家受邀參加的「違約」房企。
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