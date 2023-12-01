據當局披露，中信行違法違規事項涉資產證券化信息披露不準確、理財產品承接違約資產、理財業務風險隔離不符合監管規定等方面。

內地傳媒引述中信銀行回應，金融監管總局公布2019年對該行開展綜合檢查進行行政處罰的決定，這與前期司法機關對時任中信銀行行長孫德順嚴重違紀違法案件的依法判決，都充分體現了中央金融工作會議提出的「全面加強金融監管、防範化解金融風險」要求，中信銀行誠懇接受、堅決服從、堅定執行。

中信銀行稱，是次處罰所涉問題均發生在2019年及以前年度，該行已根據監管意見，全部完成整改，並對相關責任人進行嚴肅處理。

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