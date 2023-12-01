小鵬汽車（9868）11月共交付約2萬輛智能電動汽車， 按年增長約2.5倍，連續2個月月交付突破兩萬輛， 再創單月交付新高。小鵬G6於11月交付8750輛， 繼續保持20萬至25萬元人民幣價位範圍內最暢銷的電動SUV車 型。今年以來，該集團已連續10個月保持月交付增長， 截至11月累計交付量約12.1萬輛，超過去年全年累計交付量。