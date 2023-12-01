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小鵬汽車11月交車量2萬輛升2.5倍

小鵬汽車（9868）11月共交付約2萬輛智能電動汽車，按年增長約2.5倍，連續2個月月交付突破兩萬輛，再創單月交付新高。小鵬G6於11月交付8750輛，繼續保持20萬至25萬元人民幣價位範圍內最暢銷的電動SUV車型。今年以來，該集團已連續10個月保持月交付增長，截至11月累計交付量約12.1萬輛，超過去年全年累計交付量。

該集團指，在11月17日，小鵬X9亮相發布，並於當日開啟預售，預售價格38.8萬元人民幣起。此外，於11月28日，通過智能駕駛艙操作系统Xmart OS 4.4.0推出最新的OTA升級，为G9、G6和P7i車主帶來行業首個全量開放無圖城市導航輔助駕駛功能，並覆蓋20餘城市。

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