該集團指，即所得款項淨額約78.4% 用於投資上市證券及非上市證券及所得款項淨額約21.6%， 用作一般營運資金，例如行政及其他開支，包括辦公室租金、 薪金及津貼以及法律及專業費用。主要股東林樹松作不可撤回承諾， 按所持約26.64%股權參與供股。

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