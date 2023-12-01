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【羅仕揚專欄】那年深秋，台股綻放如花

這陣子，大家都說台灣股市超前港股。說來慚愧，即使在證券界打滾多年，筆者對台股的認識實在不多。

記得首次利用Google大神去搜索台股資訊，是多年前讀大學時，無意發現兒時極沉迷的單機遊戲《金庸群俠傳》，竟然被一眾高手改裝成各種形式的MOD （遊戲模組）版本。「河洛工作室」的遊戲開發商的名字映入眼簾，再進一步發現其隸屬於智冠科技，但智冠卻只是台股市場上一隻不太起眼的股份。《仙劍》系列開發商的大宇資訊，名氣雖然再大些，但營收也算不上標青。遊戲的吸引力遠比股份的吸引力大，滑鼠按入遊戲的瞬間，已將這些網遊股拋諸腦後。誰想到幾年後，世上竟然出現一隻靠網遊稱霸股壇的「股王」騰訊（0700）

再一次留意起台股，是去年股神巴菲特，突然入場吸納台積電。全球芯片戰下，手握頂尖芯片技術的台積電，股價早已水漲船高，市場難免探討股神高追是否合理。然而更意想不到的是，持貨短短三個月，向來崇尚價值投資、長期持貨的巴菲特，竟然選擇逐步沽貨，股神短炒台積電一度成為市場熱話，當然後來他也親身解話，說減持全因地緣因素，與企業質素無關。股神「彈出彈入」，在Bloomberg也曾登上Top Read News，但港人似乎對台股興趣缺乏，熾然度完全及不上巴菲特增持日股時，本港缸友對日股突然產生興趣的蜂擁。

說實在，「台灣股市超前港股」這種說法，其實也有些少謬誤，正確來說，只是台灣加權指數的點數，超越香港的恒生指數的點數。雖然這兩個指數也屬於當地股市的Benchmark Index，但由於計算方法不同，單以點數高低作比較並不合適。若果以市值比較，港股更遠高於台股；不過若以表現比較，相信大家也心裡有數，走勢一浪低於一浪的港股，今年以來嚴重跑輸環球股市，而且交投也大幅縮減，表現遠遜於以科技產業為主的台股，可說是毫不意外。

台灣加權指數的成份股，數目之多，多到去台交所網站，用滑鼠「碌」了幾下也「碌」不完，不過「碌」多少下意義也不大，因為只需三個字，已能為整個指數作結 --- 「台積電」。台積電佔台灣加權指數的比重達到27%，幾乎可以套用《明日戰記》的金句來形容：「我就係台股，台股就係我」。僅次於台積電的，也是大家耳熟能詳的知名台企：聯發科及鴻海，但比重卻已不足2.7%，計及這三隻「科技三雄」，佔指數比重超過1%的股份，也只有11隻。比重如此傾斜，也因此能夠大膽說句，只要台積電表現好，台股指數表現就一定會好。

港股當年的3萬點呢？說最近2021年的一次，雖然也可說幾乎靠科技股推上去，但即使強如騰訊，當年比重最多也只能是10%，還有一眾重磅金融股，比重也達7、8%以上。換句話說，即使一股或一個板塊獨大，其他板塊的表現也不能太差，才能支持港股挑戰高位。比重結構上的差異，限制了港股台股指數的可比性，不過港股今年所有板塊全軍盡墨，跑輸也實在無話可說。

買甚麼股票也好，退後一萬步，投資者願意入場及持貨，來來去去也只有兩個原因：進取的希望有價值增長，保守的希望有利息可圖，就是這樣簡單。中港企業的疫後表現說不上理想，能夠有盈利增長的企業，數字上已經不多，高增長更幾乎成為絕響，價值增長成為空話，自然限制了港股的吸引力。

至於股息，幾年前的ATMX狂潮過後，科技股佔恒指佔比大大增加，然而科技股通常都是極低股息、甚至是沒有股息，阿里巴巴（9988）也到了近期才公布上市後第一次派息，但也只是分拆業務觸礁後的無奈之舉。成份股食「息」不吸引，乏人問津也是意料中事；再加上存款利息高企，別說近期的定期5厘息，就當年中的3、4厘，當資金無風險下也可穩獲3、4厘回報，為何還要將錢放在股票上？借貸利息高企，增加投資者利用槓桿炒股的成本，資金入場興致減低，亦利淡港股表現。

或許有人會問，高息環境是全球問題，為何偏偏港股最受傷？港元受聯匯影響，金管局基準利率早已升至5%以上，台灣的基準利率才不過3%，但息口也不是最決定性的因素，增長潛力才是。

台股以電子或工業相關的科技股為主(非網遊、電商等服務相關的科技股)，單是一隻台積電，無論是電子產品、AI發展、電動車技術等，也肯定要「幫襯」芯片，這種對整個產業的增長憧憬，才是資金願意吸納的關鍵。正如在港股藍籌中，小米（1810）、比亞迪（1211）這類電子或工業股，在恒指成份股內表現相對不算太差，全因有資金依然願意押注在這類股份上。同樣表現達標的，還有高息股中移動（0941）、滙豐（0005）及中海油（0883）等，表現相對硬淨，也應對了上文所說買股為增長及「食息」的兩大誘因。

那年深秋，台股綻放如花：同一時間，港股顯然說不上是嚴冬，因為暴跌往往才是資金願意大手入場的契機，而恒指現時卻是「陰陰跌」，跌了也不知不覺，無人理會，這種霧裡看花的感覺，才最令人不知所措。

何時霧散？這個問題，不是和問下期六合彩開甚麼號碼同樣難答嗎？

羅仕揚