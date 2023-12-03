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阿里網絡實施存續分立  杭州灝月接手三間上市公司股權

圓通速遞（滬：600233）﹑美凱龍（滬：601828）﹑麗人麗妝（滬：605136）上周五發布權益變動公告指，阿里巴巴（9988）旗下阿里網絡將所持上市公司股份轉交給新成立公司杭州灝月。

交易完成後，阿里網絡不再直接持有上市公司股份。據披露，阿里網絡爲突出主業、非主業業務獨立發展，決定實施存續分立，分立為阿里網絡（存續公司）、以及新設的杭州灝月、傳濱科技、傳航科技。

該權益變動前，阿里網絡持有圓通速遞總股本的11.02%，杭州灝月未持有公司股份；阿里創投持有公司總股本的9.09%；菜鳥供應鏈持有公司總股本的0.54%。阿里網絡、阿里創投及菜鳥供應鏈同屬於阿里巴巴集團內企業，構成一致行動人，故合計持有圓通速遞總股本的20.65%。

圓通速遞表示，阿里網絡擬將所持圓通速遞約3.79億股無限售條件流通股，以13.15元（人民幣，下同）每股轉讓，轉讓價款總額49.86億元。本次權益變動不會導致阿里創投、菜鳥供應鏈在公司擁有權益的股份數量發生變化。

美凱龍表示，阿里網絡將持有公司的2.48億股全部轉讓給杭州灝月承繼，約佔總股本的5.7%，而每股轉讓價格爲4.24元，轉讓價款總額爲10.52億元。至於麗人麗妝，阿里網絡擬每股以11.26元轉讓所持公司7037.67萬股至杭州灝月，約佔總股本的17.57%，轉讓總價合計7.92億元。

目前阿里網絡由淘寶（中國）軟件持股57.59%，浙江天貓技術持股35.75%，以及Alibaba.com China 持股6.66%。杭州灝月的股東和持股比例與阿里網絡相同。

杭州灝月主要業務是企業管理﹑企業管理諮詢和資訊諮詢服務。